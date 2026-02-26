✅ Как налоговики составляют списки для проверок ККТ: индикаторы риска 2026
С 2025 года налоговики анализируют деятельность налогоплательщиков, которые применяют контрольно-кассовую технику (ККТ), а также формируют списки для проведения проверок.
«Налоговые органы осуществляют проверки избирательно, фокусируясь на выявленных зонах риска, и не мешают добросовестному бизнесу», — сказано на сайте ФНС.
Основанием для проведения выездной проверки ККТ могут стать:
работа без выручки 30 дней подряд;
только безналичная оплата с учетом возвратов по всем ККТ;
менее 30 чеков в сумме по всем ККТ на торговых точках;
нет зарегистрированной ККТ у налогоплательщика при наличии обязанности;
нет зарегистрированной ККТ у предпринимателя на ПСН при наличии обязанности (по отдельным видам деятельности).
Представители ФНС рекомендуют предпринимателям заранее анализировать свою деятельность по этим критериям риска и устранить возможные нарушения до начала контрольных мероприятий со стороны налоговиков.
