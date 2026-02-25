Депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ

Предложенная шкала НДФЛ будет прогрессивной для людей с доходами от 50 млн рублей.

Депутаты предлагают поменять шкалу налоговых ставок по НДФЛ.

Законопроект об этом внесен в Госдуму 25 февраля 2026 года.

Авторы инициативы считают, что действующая шкала НДФЛ не полностью соответствуют задекларированным ранее целям. Планировалось, что налоговое законодательство должно быть более справедливым, и богатые должны платить больше.

«…повышение ставки коснулось граждан с доходом от 2,4 млн. руб. в год (200 тыс. руб. в месяц) до 5 млн. руб. в год. В обществе эту категорию граждан относят к среднему классу. И после дохода 50 млн. руб. в год будут действовать фактически плоская шкала НДФЛ, которая распространяется, в том числе, на налогоплательщиков с доходом, превышающим 1 млрд. руб. в год», — поясняют депутаты.

В связи с этим предлагается установить такие ставки НДФЛ:

15% — для доходов от 5 млн до 50 млн рублей;

18% — от 50 млн до 100 млн рублей;

20% — от 100 млн до 250 млн рублей;

25% — от 250 млн до 500 млн рублей;

35% — от 500 млн рублей.

Эту шкалу предлагается распространить и на доход в виде дивидендов.

Ставки НДФЛ для граждан с доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей в год не вырастут. Но шкала «является по настоящему прогрессивной для граждан, которых принято считать богатыми», - говорится в пояснительной записке.

В результате повышения ставок для высоких доходов ожидаются дополнительные поступления в консолидированный бюджет – 474 млрд рублей в год.

Кроме того, предлагается сделать равной нулю ставку НДФЛ для налогоплательщиков, чей годовой доход менее или равен 12 прожиточным минимумам (или менее прожиточного минимума в месяц в среднем) для трудоспособного населения.

Предполагается, что закон может вступить в силу через месяц со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2027 года.