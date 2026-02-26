ФНС разъяснила, может ли ИП на AУСН учесть в расходах свое обучение

Затраты на образование можно учесть, так как их нет в списке расходов, не учитываемых при АУСН.

Может ли ИП на AУСН (доходы минус расходы) учесть затраты на свое обучение в ВУЗе, спросили в чате ФНС.

В ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ содержится перечень расходов, не учитываемых при определении налоговой базы на АУСН, указали налоговики.

В этот перечень расходы ИП на свое обучение не включены.

Согласно ч. 3 ст. 6 закона № 17-ФЗ, при определении объекта налогообложения плательщик уменьшает полученные доходы на расходы, если они соответствуют критериям п. 1 ст. 252 НК.

Таким образом, ИП на АУСН может учесть расходы на обучение, если они обоснованы и документально подтверждены.