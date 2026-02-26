🙆 Самозанятые мамы детей до трех лет работают 20 часов в неделю и еще 40 часов тратят на уход за детьми

48% самозанятых матерей работают только как самозанятые, 31% совмещает такую деятельность и работу в найме, а 21% — подрабатывают в декрете. Такие данные получил сервис автоматизации работы с внештатниками Qugo.

При этом у 40% опрошенных заработки на НПД покрывают лишь 11-30% семейного бюджета, у 33% — от 50% до 70%. Больше 70% бюджета зарабатывают 5,2%.

Сколько времени удается уделять работе:

27% — уделяют самозанятости до 10 часов в неделю;

32% — 11-20 часов;

22% — 21-30 часов;

11% — 31-40 часов;

9% — более 40 часов в неделю.

Параллельно с работой мамы ухаживают за детьми:

15% — до 10 часов в неделю;

20% — 11-20 часов;

19% — 21-30 часов;

10% — 31-40 часов;

36% — больше 40 часов в неделю.

Самой успешной и сбалансированной исследователи назвали группу, в которой НПД — единственный формат работы, а дети – школьного возраста. Такие мамы работают 21-40 часов в неделю, покрывают до 31-50% и более семейного бюджета, чувствуют приятную усталость при высокой удовлетворенности.

Максимальная нагрузка – у мам детей до 3 лет. Они тратят более 40 часов в неделю на уход за детьми и до 20 часов – на работу. Половина из них регулярно работает по ночам и в выходные, а около трети рассказали о недосыпе и выгорании.

Никогда не работают по ночам – 44% опрошенных. Самозанятые мамы чаще выбирают работать на выходных, нежели ночью. Так, совсем не работают по выходным – 12,1%.

Главной причиной продолжать работу назвали возможность зарабатывать больше на личные нужды (67%), финансовую независимость от мужа (49%) и желание иметь больше денег на нужды детей (52%).

Полностью хватает времени на отдых, здоровье, досуг и развитие – 25% респондентов. Еще 46% ответили, что времени «в основном хватает».

Самые распространенные профессии среди мам, работающих только как самозанятые: SMM, копирайтинг, дизайн, IT, администрирование онлайн‑магазинов.

Мамы в декрете, подрабатывающие как самозанятые, выбирают профессии домашнего кондитера/повара, хендмейд, услуги красоты и здоровья на дому, курьерскую доставку, репетиторство, уход за детьми/сиделка для чужих детей.