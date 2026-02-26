⬇ Максимальный размер микрозайма предлагают сократить в 10 раз

Депутаты хотят защитить россиян от долговой кабалы, для этого размер микрозайма и процентов по нему предлагается снизить.

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предлагают снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО, а также максимальный размер займа.

«Проектом федерального закона предлагается: снижение максимальной процентной ставки с 0,8% до 0,1% в день;

уменьшение максимального размера займа с 1 млн рублей до 100 тысяч рублей», — сказано в пояснительной записке.

Так депутаты хотят помочь людям, которые вынуждены обращаться в МФО, защитить их права и не попасть в долговую кабалу.

В МФО люди идут не от хорошей жизни, а чтобы выжить. Часто это обычные семьи, которым приходится закрывать заемными средствами «кассовые разрывы» в бюджете ради покупки продуктов и оплаты проезда. Но в итоге небольшие займы до зарплаты быстро превращаются в большой долг, выплатить который человек не в состоянии, рассказал один из авторов инициативы депутат Юрий Афонин.

Он напомнил, что сейчас максимальная процентная ставка по микрозайму — 0,8% в день, а это 292% годовых.

«То есть занимаешь 100 тысяч, а через год отдаешь 392 тысячи», — уточнил Афонин.

Законопроект внесут в Госдуму 26 февраля 2026 года.