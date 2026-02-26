Минэкономики: новые правила отображения цен на маркетплейсах не должны привести к подорожанию
Новые правила отображения цен на маркетплейсах не должны привести к росту цен на товары.
Об этом заявил представитель Минэкономразвития.
«Это говорит о том, что разрабатываемые в настоящее время меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к тому, чтобы цены на эти товары увеличивались», — сообщали в министерстве.
Кроме того, новая норма не отменяет действие скидочных программ.
«Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением», — уточнили чиновники.
25 февраля 2026 года глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что для маркетплейсов введут единые правила отображения цен. То есть стоимость товаров не будет зависеть от средств платежа.
