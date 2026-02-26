😦 Иллюзия благосостояния: реальная средняя зарплата на треть меньше официальной

Показатель средней зарплаты превысил медианную на 35%, что показывает сильную дифференциацию — когда людей с высокими доходами мало, но их заработок значительно больше, чем у других.

Разница между средней и медианной зарплатами в России составила 35%. По последним показателям Росстата, в апреле 2025 года средняя зарплата составила почти 100 тыс. рублей, а медианная — 73,7 тыс. Превышение среднего показателя над медианой говорит о сильной дифференциации: людей с большими заработками мало, но их доходы в разы выше, чем у большинства.

У «СберИндекса» другие данные: медианная зарплата в апреле 2025 была 58 тыс. рублей, а средняя — 61 тыс. Разрыв с официальной оценкой Росстата в 1,7 и в 1,6 раза соответственно. Об этом пишут «Известия».

Основная причина расхождений связана с методикой и структурой доходов. На среднее арифметическое влияют «выбросы», в расчет попадают как низкие оклады, так и многомиллионные бонусы, поэтому итоговая цифра значительно выше.

Медианный заработок отражает доход стандартного работника. Если половина сотрудников получает меньше определенной суммы, а остальные — больше, то такая граница ближе к реальности для большинства.

Средний показатель удобен для мониторинга и налогового контроля. ФНС сопоставляет с ним фонд оплаты труда для поиска серых схем.

Но в социальной политике ориентироваться только на среднюю зарплату нельзя, иначе вырастет скрытая бедность, а теневая занятость расширится.

Самые высокие медианные зарплаты у IT-специалистов. В Москве в топ-5 входят разработчики Kotlin (до 370 тыс. рублей в месяц), Go и Rust (по 350 тыс.), Java, Scala и Angular (около 330 тыс.). Подобные суммы также получают стоматологи-ортопеды. Самые низкие доходы в клининге. Например, санитар аптеки получает около 50 тыс. рублей, уборщик — 55 тыс., младший медперсонал — порядка 65 тыс.