Площадь квартиры не имеет значения для НДФЛ при продаже

Льгота в 20 кв. м касается расчета налога на имущество.

Налогоплательщик продает свою квартиру площадью 19,1 кв. м по выписке, владеет объектом меньше минимального срока, и это не единственное жилье. Покупала квартиру за 3 млн рублей, продает за 3,3 млн.

Будет ли налог при продаже, спрашивает налогоплательщик, или действует освобождение от налога на недвижимость площадью меньше 20 кв. м независимо от суммы.

Льгота про 20 квадратных метров не относится к НДФЛ при продаже, а касается расчета налога на имущество, пояснили налоговики.

