Росстат: в 2026 году долги работодателей по зарплате сократились на 8,5%. Но смотря с каким годом сравнивать

Общая задолженность-2026 работодателей по зарплате составила 1 856 млн рублей. Если сравнивать с прошлым периодом (2025 год), показатель снизился на 8,5%, а если с 2024 годом, то вырос в 5 раз.

Росстат опубликовал исследование о просроченной задолженности по заработной плате на конец января 2026 года.

Долг работодателей перед сотрудниками составил 1 855,9 млн рублей. По сравнению с прошлым периодом показатель снизился на 8,5% или на 171,3 млн. Однако, если сравнивать с тем же периодом 2024 года, то видно, что задолженность увеличилась на 1 485,4 млн рублей или в 5 раз.

На долги, которые образовались в 2026 году, приходится 755,3 млн рублей или 40,7% общей суммы, задолженность 2025 года составила 51,9% или 962,8 млн, а просрочка с 2024 года и раннее — 137,8 млн (7,4%).

«Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец января 2026 г. составила менее 1%», — сказано на сайте Росстата.

Чаще всего долги по зарплате встречаются в сфере строительства (42%), на обрабатывающих производствах (31,1%), в добыче полезных ископаемых (11%), в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (4,6%), в сельском, лесном хозяйстве (3,8%), в деятельности по операциям с недвижимостью (2,7%).