💰 Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии-2026, в том числе с почасовой оплатой

Больше всего зарабатывают сварщики, электромонтажники и машинисты. А самая высокая почасовая зарплата – у специалистов по заготовкам и пекарей.

В начале 2026 года самые высокие зарплаты предлагали сварщикам – медиана составила 267 300 руб.

Такие данные в ходе исследования получила платформа hh.ru (есть у «Клерка»).

Какие еще профессии вошли в топ:

электромонтажник — 160 000 руб.;

машинист — 146 900;

монтажник — 146 900;

маляр, штукатур — 135 500;

автослесарь, автомеханик — 120 200;

токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 119 900;

водитель — 105 500;

оператор станков с ЧПУ — 104 300;

механик — 103 200.

Но по отдельным вакансиям предложения еще больше. Так, машинисту передвижного бетоносмесителя предлагают от 552 000 руб. за вахту, монтажнику лифтов – от 305 000 до 700 000 руб., а сварщику НАКС ОХНВП РАД — от 460 000 руб.

«Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по стране составляет 81 310 руб., но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше», — уточнила директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Такую зарплату можно получить не только при полной занятости. Зарплаты растут и на вакансиях, которые можно рассматривать как подработку с почасовой оплатой.

Так, в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ретейле. Такие работники готовят блюда на гриле, шашлык, фарш и т. п. За час они могут заработать в среднем 361,8 руб., а за месяц – 95 500 тыс. рублей.

На втором месте – пекари со средней ставкой 323,6 руб. в час, на третьем – сборщики заказов с 313,8 руб. час. Но максимальные ставки в пекарнях достигают 403 руб. в час, а на сборке заказов — до 600 руб.

