❔ Будут ли в РФ налоговые льготы, если инвалидность установлена в другой стране

По НК РФ инвалидам 1 и 2 группы положены льготы по земельному и налогу на имущество физических лиц.

Налоговиков спросили: может ли инвалид I или II группы, установленной в иностранном государстве, воспользоваться налоговыми льготами по земельному и налогу на имущество на территории России.

Льготы по этим налогам предоставляются согласно подп. 2 п. 5 ст. 391 и подп. 2 п. 1 ст. 407 НК физическим лицам, имеющим 1 или 2 группы инвалидности.

«При этом НК РФ не содержит ограничений применения указанных налоговых льгот в зависимости от правовых оснований признания физических лиц инвалидами», — разъяснило УФНС.

То есть указанные нормы распространяются и на инвалидов с таким статусом по законодательству иностранных государств.