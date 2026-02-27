✅ В ЕНП-уведомлении нужно указывать правильные КБК: таблица на 2026 год
При уплате налоговыми агентами НДФЛ, удержанного с работников, в уведомлении по ЕНП нужно указывать КБК, утвержденные Минфином на текущий год, напоминает УФНС.
В 2026 году действуют такие коды бюджетной классификации для НДФЛ с основной налоговой базы — с доходов в виде зарплаты (оклад, месячное денежное содержание и т. д.):
КБК
Когда применять
182 1 01 02010 01 1000 110
НДФЛ по ставке 13% для налога:
182 1 01 02080 01 1000 110
НДФЛ по ставке 15% к сумме налога:
182 1 01 02150 01 1000 110
НДФЛ по ставке 18% — к налогу от 702 тыс. рублей, с дохода от 5 млн до 20 млн
182 1 01 02160 01 1000 110
НДФЛ для налога по ставке 20% — при доходах от 20 до 50 млн
182 1 01 02170 01 1000 110
НДФЛ для налога по ставке 22% — при доходах более 50 млн рублей
Для НДФЛ с районного коэффициента/процентной надбавки используют такие КБК:
182 1 01 02210 01 1000 110 – если сумма не превышает 5 млн рублей;
182 1 01 02230 01 1000 110 – сумма превышает 5 млн.
Если в уведомлении указаны другие КБК – это ошибка, которая влияет на достоверность сведений о состоянии ЕНС налогоплательщика, добавили налоговики.
На днях мы сообщали, что депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ: богатые должны платить больше.
