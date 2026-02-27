✅ В ЕНП-уведомлении нужно указывать правильные КБК: таблица на 2026 год

Налоговики напомнили коды бюджетной классификации для разных ставок НДФЛ, в том числе с районных коэффициентов.

При уплате налоговыми агентами НДФЛ, удержанного с работников, в уведомлении по ЕНП нужно указывать КБК, утвержденные Минфином на текущий год, напоминает УФНС.

В 2026 году действуют такие коды бюджетной классификации для НДФЛ с основной налоговой базы — с доходов в виде зарплаты (оклад, месячное денежное содержание и т. д.):

КБК Когда применять 182 1 01 02010 01 1000 110 НДФЛ по ставке 13% для налога: до 650 тыс. рублей — за налоговые периоды до 1 января 2025 года;

до 312 тыс. — за налоговые периоды после 1 января 2025. 182 1 01 02080 01 1000 110 НДФЛ по ставке 15% к сумме налога: от 650 тыс. рублей — по доходу более 5 млн за налоговые периоды до 1 января 2025;

от 312 тыс. — к доходу от 2,4 до 5 млн за налоговые периоды после 1 января 2025. 182 1 01 02150 01 1000 110 НДФЛ по ставке 18% — к налогу от 702 тыс. рублей, с дохода от 5 млн до 20 млн 182 1 01 02160 01 1000 110 НДФЛ для налога по ставке 20% — при доходах от 20 до 50 млн 182 1 01 02170 01 1000 110 НДФЛ для налога по ставке 22% — при доходах более 50 млн рублей

Для НДФЛ с районного коэффициента/процентной надбавки используют такие КБК:

182 1 01 02210 01 1000 110 – если сумма не превышает 5 млн рублей;

182 1 01 02230 01 1000 110 – сумма превышает 5 млн.

Если в уведомлении указаны другие КБК – это ошибка, которая влияет на достоверность сведений о состоянии ЕНС налогоплательщика, добавили налоговики.

На днях мы сообщали, что депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ: богатые должны платить больше.

