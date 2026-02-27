☕ 73% сотрудников чувствуют вину за свои перерывы в работе

Работники называют отдыхом перерыв на кофе и чай, а также на соцсети.

73% сотрудников рассказали, что чувствуют стыд или неловкость, когда позволяют себе короткие паузы в работе.

Такие результаты показал опрос сервиса домашних тренировок FitStars и платформы Kaiten, результаты есть у «Клерка».

Что опрошенные называют отдыхом:

77% — перерыв на кофе или чай;

46% — просмотр соцсетей или новостей;

37% — отдых в тишине;

40% — общение с близкими, прогулку или разговор с коллегами.

Чувство вины за паузу на кофе или чай испытывают только 6% сотрудников, а за перерывы на скроллинг соцсетей стыдно почти половине респондентов.

При этом женщины чаще мужчин чувствуют вину за отдых: 56%. Также в большей степени стыдятся отдыха работники на удаленке: 56% против 46% среди офисных специалистов.

Что мешает делать перерывы: 57% опрошенных не дает отдыхать большое количество задач, 38% опасаются осуждения руководства даже при коротких перерывах. Еще 27% должны всегда быть на связи, 21% боится осуждения коллег, а 18% сами воспринимают перерывы как потерю времени.

«Если человек боится отойти на пять минут, то причина этого, вероятнее всего, в том как устроена работа. Если задачи и приоритеты прозрачны, то нет ощущения, что все рухнет без постоянного присутствия», – считает HRD Kaiten Алеся Шахова.

Результаты опроса говорят о том, что сотрудники сталкиваются с барьерами, поэтому подход к корпоративной культуре стоит пересмотреть и создать среду, где отдых воспринимается как неотъемлемая часть рабочего процесса, считают в FitStars.

Так, помогают сотрудникам отдыхать без чувства вины:

короткие 5-минутные перерывы после совещаний (40%);

четкие правила коммуникации — например, запрет писать в чатах в обед или после рабочего времени (35%);

личный пример руководителей и коллег, которые делают перерывы (34%).

