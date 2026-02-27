💊 Путин одобрил продажу лекарств через Почту России

Почтальоны смогут отпускать лекарства в отделениях, которые находятся в местностях, где не хватает аптек.

Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в нормативные акты, которые позволят отпускать лекарства через отделения Почты России.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи», — сказано на сайте Кремля.

Поручение президента должно быть исполнено до 1 марта 2026 года.

Недавно мы писали, что работникам почты будет нужно пройти переподготовку, чтобы отпускать лекарства.