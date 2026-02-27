😲 Исследование Циан: для покупки однушки нужно до 163 зарплат

Самое недорогое жилье можно приобрести в Новокузнецке, Кемерове, Липецке и Тольятти. На однушку понадобится около 44-54 средних зарплат.

Чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в крупном городе России потребуется от 44 до 163 средних заработных плат. Разброс цен — почти в четыре раза. Об этом сказано в исследовании «Циана», результаты есть в распоряжении «Клерка».

На доступность жилья стоимость самих квартир влияет сильнее, чем средний размер зарплат. Если разброс цен на недвижимость между городами в 4,5 раза, то по зарплатам отличия в 2,5 раза.

«Если сейчас в среднем по городам необходимо 70 зарплат на покупку однокомнатной квартиры, то год назад – 72. Расчетная доступность жилья повысилась, т. к. квартиры подорожали не так сильно, как выросли зарплаты», — сказано в исследовании.

Самое доступное жилье можно купить в Новокузнецке, Кемерове, Липецке и Тольятти, где однокомнатная квартира обойдется в 44-54 зарплаты.

Наиболее дорогостоящие квартиры в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Там для покупки понадобится больше 100 зарплат, а цена квадратного метра в 2-4 раза выше среднего заработка.

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская считает, что в 2026 году расчетная доступность жилья снова сократится из-за снижения ипотечных ставок и ускоренной индексации цен. Кроме того, доходы населения уже не будут расти так быстро.