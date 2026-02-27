Учащимся в родном регионе студентам предлагают увеличить стипендию

Тем, кто учится в своем регионе, могут ввести доплату. Но города федерального значения в программу не войдут.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предлагает ввести 30%-ную доплату к стипендии для студентов, которые получают образование в регионе проживания.

Обращение она направила главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

«…Ввести на федеральном уровне меру поддержки, предусматривающую установление повышающего коэффициента к государственной академической стипендии для студентов, выбравших получение образования в "родном" регионе. Так, предлагаю установить федеральную доплату к стипендии в размере 30% при условии проживания студента в данном субъекте не менее трех лет, а также обучения на "хорошо" и "отлично"», — написала Лантратова.

Города федерального значения из действия программы должны быть исключены, говорится в письме.

Такая мера повысит привлекательность региональных вузов, молодежь не будет переезжать в крупнейшие агломерации, укрепится кадровый потенциал субъектов, уверена Лантратова.