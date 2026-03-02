В каких регионах России минимальный и максимальный уровень безработицы

Меньше всего безработных в Москве и Новгородской области – 0,8%.

Самый низкий уровень безработицы на конец 2025 года зафиксирован в Москве, Новгородской и Калужской областях.

Он составил менее 1%, следует из данных статистики.

Так, безработица в октябре-декабре 2025 составила 2,2%. Но в 58 субъектах РФ показатель был еще ниже, а в 27 регионах – выше.

Меньше всего безработных было среди жителей Москвы и Новгородской области – 0,8%. Безработица в Калужской области составила 0,9%, а в Нижегородской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО – по 1%.

Также в пятерку по низкой безработице вошли Хабаровский край (1,2%), Костромская, Курская, Тульская, Свердловская и Амурская области — по 1,3%.

Высокая безработица зафиксирована в Ингушетии (25,5%), Дагестане (11,2%) и Карачаево-Черкессии (7,1%).