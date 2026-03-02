Цветы к 8 Марта подорожали в два раза за пять лет

Средняя цена одного цветка к 8 Марта составила 227 рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году.

В 2026 году средняя стоимость свежесрезанного цветка в преддверии 8 Марта выросла в два раза за пять лет и составила 227 рублей.

Среди прочих непродовольственных товаров цветы дорожали быстрее всего. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство (НРА).

В 2024-2025 годах средняя стоимость цветка росла примерно на 11-12% ежегодно. Минимальный бюджет для покупки букета в 2026 году вырос на 7%, до 449 рублей в сетевых магазинах. На маркетплейсах в среднем букет цветов стоит около 3 950 рублей, что на 46% больше, чем в 2021 году.

По сравнению с 2025 годом стоимость цветов не сильно изменилась. Это связывают с укреплением рубля: если в прошлом году доллар стоил около 100 рублей, то сейчас — порядка 76. Курс валют сильно сказывается на цветочном рынке, поскольку большая часть продукции импортная.

В 2024 году ввоз цветов в РФ вырос на 16%, до 385 млн долларов, в 2025 году показатель прибавил еще 11% и достиг 429 млн долларов. Однако это все езе ниже уровня 2021 года, когда в страну импортировали цветов на 525 млн долларов.

Общий объем рынка цветов оценивают в 460 млрд рублей и в 2,2 млрд растений в натуральном выражении.