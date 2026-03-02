Минфин уточнил ФСБУ «Расходы»
Минфин 26 февраля 2026 года опубликовал подготовленный по итогам общественного обсуждения проект ФСБУ «Расходы».
Стандарт устанавливает требования к формированию информации о расходах экономических субъектов (кроме НКО) в бухучете.
Но и НКО, за исключением бюджетных организаций, должны будут формировать информацию о расходах от предпринимательской и иной деятельности в бухучете с учетом положений нового ФСБУ.
Стандарт устанавливает, что расходы подразделяются на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток).
Расходы, включаемые в чистую прибыль (убыток), подразделяются на расходы:
по обычным видам деятельности;
отличные от расходов по обычным видам деятельности.
Расходы подлежат признанию в бухучете независимо от формы (денежной, натуральной, иной), порядка признания расходов для целей налогообложения в соответствии с НК, целей раздельного учета затрат и финансовых результатов.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены, независимо от фактического выбытия (списания, уменьшения стоимости) активов или возникновения обязательств.
Также в стандарте есть разделы, регламентирующие:
расходы по обычным видам деятельности;
расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности;
раскрытие информации.
Раздел V «Изменение учетной политики» из проекта ФСБУ исключили.
Согласно программе разработки ФСБУ, утвержденной приказом Минфина от 03.04.2025 № 42н, стандарт может стать обязательным для применения с 2027 года.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.
