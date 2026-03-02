Минфин уточнил ФСБУ «Расходы»

Новый стандарт бухучета может стать обязательным для применения с 2027 года.

Минфин 26 февраля 2026 года опубликовал подготовленный по итогам общественного обсуждения проект ФСБУ «Расходы».

Стандарт устанавливает требования к формированию информации о расходах экономических субъектов (кроме НКО) в бухучете.

Но и НКО, за исключением бюджетных организаций, должны будут формировать информацию о расходах от предпринимательской и иной деятельности в бухучете с учетом положений нового ФСБУ.

Стандарт устанавливает, что расходы подразделяются на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток).

Расходы, включаемые в чистую прибыль (убыток), подразделяются на расходы:

по обычным видам деятельности;

отличные от расходов по обычным видам деятельности.

Расходы подлежат признанию в бухучете независимо от формы (денежной, натуральной, иной), порядка признания расходов для целей налогообложения в соответствии с НК, целей раздельного учета затрат и финансовых результатов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены, независимо от фактического выбытия (списания, уменьшения стоимости) активов или возникновения обязательств.

Также в стандарте есть разделы, регламентирующие:

расходы по обычным видам деятельности;

расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности;

раскрытие информации.

Раздел V «Изменение учетной политики» из проекта ФСБУ исключили.

Согласно программе разработки ФСБУ, утвержденной приказом Минфина от 03.04.2025 № 42н, стандарт может стать обязательным для применения с 2027 года.

