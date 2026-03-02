⚡️ Итоги дня: на выборы позовут через умные колонки, состояние богатейших россиян выросло на 5 млрд долларов, МТС отменил плату за звонки на Ближнем Востоке
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2026 года увеличилось на 5,376 млрд долларов.
Российские авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке вернули средства за почти 8 тыс. билетов, по заявкам примерно 2 тыс. пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты.
Отели в Дубае обязали продлить проживание туристам из-за отмен авиарейсов.
Российские туроператоры теряют не менее $1,5 млн ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока.
Мобильный оператор МТС отменил плату за звонки для своих абонентов, находящихся на территории Ближнего Востока. Другие операторы связи также обновляют условия тарифов на звонки и интернет для абонентов на Ближнем Востоке.
С 1 марта 2026 года начал действовать федеральный регистр пациентов с 12 группами заболеваний и состояний: от злокачественных новообразований и диабета до психиатрических расстройств и беременности.
Правительство России одобрило законопроект об отказе в гражданстве, выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) иностранцам с судимостью.
В Госдуме разработали и направили на отзыв в правительство законопроект о том, чтобы запретить мигрантам самостоятельно менять цель визита в Россию.
С 1 марта 2026 года начали действовать изменения в ГОСТе «Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий. Технические условия». Теперь мука из твердой пшеницы, предназначенная для производства макаронных изделий (группы А), не должна содержать более 5% зерен пшеницы другого типа.
С 1 апреля 2026 года в России впервые вступает в силу межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. Доля раскрошившихся изделий не должна превышать 25%. Стандарт также устанавливает максимальное содержание жира: не более 45% для чипсов из натурального картофеля и не более 35% — для продукции из картофельных полуфабрикатов.
К 8 Марта свежесрезанный цветок в рознице будет стоить в среднем 247 рублей, на 11% больше год к году. Цена букета при этом может увеличиться на 16%.
Розничная сеть «Магнит» займется производством голубики и яблок. Она выкупила хозяйство «Колос Кубани» в Краснодарском крае. 262 га земли могли обойтись ретейлеру в 1,8 млрд рублей.
В регионах Поволжья рухнули закупочные цены на сырое молоко. С непростой ситуацией столкнулись производители в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Нижегородской области.
Власти обсуждают возможность использования умных колонок для информирования россиян о выборах и приглашения на участки. Однако в «Яндексе» опровергли планы агитировать россиян идти на выборы через «Алису».
«Союзмультфильм» планирует снять совместно с Индией проект по вселенной «Маугли».
Simple Group выпустила премиальный безалкогольный джин Hoppers Gin 0%.
В фестивале «Зима в Москве» приняли участие 32 млн гостей столицы. За три месяца провели более 57 тыс. благотворительных акций, спортивных активностей, семейных и детских программ и ярких праздничных мероприятий. Выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга увеличилась на 10,5% и составила 235,5 млрд рублей.
В Китае разработали систему стандартов для человекоподобных роботов. Они охватывают весь промышленный жизненный цикл, обеспечивая соответствие технологической эволюции.
Комментарии5
"Санкции нам на пользу" (с)
Пожалуйста, уберите свои ручонки от "Маугли"!
зато со своих тут дерут три кожи!
при этом ещё и связь и тырнет не работают!