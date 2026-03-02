КПП БСН моб
⚡️ Итоги дня: на выборы позовут через умные колонки, состояние богатейших россиян выросло на 5 млрд долларов, МТС отменил плату за звонки на Ближнем Востоке

Подготовили обзор главных событий дня — 2 марта 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2026 года увеличилось на 5,376 млрд долларов.

  • Российские авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке вернули средства за почти 8 тыс. билетов, по заявкам примерно 2 тыс. пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты.

  • Отели в Дубае обязали продлить проживание туристам из-за отмен авиарейсов.

  • Российские туроператоры теряют не менее $1,5 млн ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока. 

  • Мобильный оператор МТС отменил плату за звонки для своих абонентов, находящихся на территории Ближнего Востока. Другие операторы связи также обновляют условия тарифов на звонки и интернет для абонентов на Ближнем Востоке.

  • С 1 марта 2026 года начал действовать федеральный регистр пациентов с 12 группами заболеваний и состояний: от злокачественных новообразований и диабета до психиатрических расстройств и беременности.

  • Правительство России одобрило законопроект об отказе в гражданстве, выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) иностранцам с судимостью.

  • В Госдуме разработали и направили на отзыв в правительство законопроект о том, чтобы запретить мигрантам самостоятельно менять цель визита в Россию.

  • С 1 марта 2026 года начали действовать изменения в ГОСТе «Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий. Технические условия». Теперь мука из твердой пшеницы, предназначенная для производства макаронных изделий (группы А), не должна содержать более 5% зерен пшеницы другого типа.

  • С 1 апреля 2026 года в России впервые вступает в силу межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. Доля раскрошившихся изделий не должна превышать 25%. Стандарт также устанавливает максимальное содержание жира: не более 45% для чипсов из натурального картофеля и не более 35% — для продукции из картофельных полуфабрикатов.

  • К 8 Марта свежесрезанный цветок в рознице будет стоить в среднем 247 рублей, на 11% больше год к году. Цена букета при этом может увеличиться на 16%.

  • Розничная сеть «Магнит» займется производством голубики и яблок. Она выкупила хозяйство «Колос Кубани» в Краснодарском крае. 262 га земли могли обойтись ретейлеру в 1,8 млрд рублей.

  • В регионах Поволжья рухнули закупочные цены на сырое молоко. С непростой ситуацией столкнулись производители в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Нижегородской области.

  • Власти обсуждают возможность использования умных колонок для информирования россиян о выборах и приглашения на участки. Однако в «Яндексе» опровергли планы агитировать россиян идти на выборы через «Алису».

  • «Союзмультфильм» планирует снять совместно с Индией проект по вселенной «Маугли».

  • Simple Group выпустила премиальный безалкогольный джин Hoppers Gin 0%.

  • В фестивале «Зима в Москве» приняли участие 32 млн гостей столицы. За три месяца провели более 57 тыс. благотворительных акций, спортивных активностей, семейных и детских программ и ярких праздничных мероприятий. Выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга увеличилась на 10,5% и составила 235,5 млрд рублей.

  • В Китае разработали систему стандартов для человекоподобных роботов. Они охватывают весь промышленный жизненный цикл, обеспечивая соответствие технологической эволюции.

