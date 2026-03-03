❓ У директора нулевая зарплата, но в отчетности указали МРОТ: не придется ли платить НДФЛ

Если нет зарплаты – НДФЛ не исчисляется и не удерживается.

ООО с нулевой отчетностью и нулевой зарплатой гендиректора при формировании отчета по форме КНД 1151162 (персонифицированные сведения) указало сумму начислений в пользу гендиректора – 27 093 рубля и заплатило 30% с суммы страховых взносов.

Но фактически никакие выплаты в пользу этого физлица не производились. Не будет ли подача подобных сведений считаться ошибкой в отчетности, переживает налогоплательщик.

И не возникнет ли в связи с отправкой персонифицированных сведений у предприятия обязанность по выплате гендиректору зарплаты в размере МРОТ и обязанность по уплате НДФЛ, спрашивают в чате ФНС.

По данному вопросу изменения в части НДФЛ не вносились, ответили налоговики.

Если нет объекта налогообложения НДФЛ – налог не исчисляется и не удерживается.