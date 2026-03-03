Эксперт разъяснила, можно ли штраф за перегруз учесть в расходах
ИП занимается транспортными перевозками, и ему выписали штраф за перегруз.
Предприниматель хочет учесть оплату штрафа в расходах в декларации 3-НДФЛ.
Но штрафы, уплаченные в бюджет за административные правонарушения, включая штрафы за перегруз транспортных средств, не уменьшают налоговую базу по НДФЛ у ИП.
Это прямо указано в п. 2 ст. 270 НК: при определении налоговой базы не учитываются платежи в целях возмещения ущерба, пени, штрафы, перечисляемые в бюджет.
Данная норма применяется и к ИП на ОСНО. То есть штраф за перегруз включить в состав расходов при расчете НДФЛ у ИП нельзя.
Кроме того, расходы должны быть экономически обоснованными. А обосновать экономически нарушение законодательства не получится.
Ответ на вопрос дала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию