🙏 Банки просят ужесточить снятие наличных в отделениях и кассах

Лимит на снятие наличных есть в банкоматах, тогда как при снятии средств в кассах банков или в офисах ограничений нет. Причем даже для тех, кто находится под явным влиянием мошенников. Банки хотят это исправить.

На Уральском форуме кибербезопасности в финансах кредитные организации выступили с предложением разрешить своим сотрудникам останавливать операции клиентов по снятию наличных в офисах и кассах банков. Такой период охлаждения поможет лучше защищать средства от мошенников, поскольку не даст сразу вывести все деньги со счетов.

Идею ограничить снятие наличных денег в банках поддерживают: НСПК, правоохранительные органы, «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком». Об этом пишут «Известия».

Сейчас антифрод при выдаче наличных на кассе не работает: сотрудник не может отказать в выдаче наличных денег на руки, даже при наличии явных признаков мошенничества. Злоумышленники уже переключились на получение наличных, но если при снятии в банкоматах есть лимиты, то в отделениях банков их нет, поэтому потери клиентов ничем не ограничены.

По данным Центробанка, за 2025 год ущерб от мошенников составил 29,3 млрд рублей: без согласия клиентов провели 1,5 млн операций. Банкам удалось предотвратить 134,2 млн попыток украсть деньги, они сохранили почти 14 трлн рублей.