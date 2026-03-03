🙅 С 1 апреля 2026 запретят повышать цены на товары в рассрочку

Будет нельзя менять цену в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой.

С 1 апреля 2026 года вступит в силу закон от 31.07.2025 № 284-ФЗ, которые запрещает устанавливать разные цены на товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой.

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Вступают в силу поправки Федерального закона № 284-ФЗ, которые защищают покупателей от скрытого удорожания. Продавцу с 1 апреля запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой», — сообщил депутат.

Кроме того, с покупателя будет нельзя брать плату за использование сервиса рассрочки и плату за внесение платежей, добавил Гаврилов.