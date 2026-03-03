Почти 70% компаний в 2026 году поддержат эмоциональное здоровье сотрудников

Работодатели собираются внедрять мастер-классы по личностному развитию и программы по измерению и снижению стресса. Но пока у 64% этих программ нет.

Важным направлением поддержки сотрудников в 2026 году компании назвали эмоциональное здоровье: так считают 69% опрошенных работодателей.

Такие данные в ходе опроса получила платформа hh.ru (есть у Клерка»).

«Программы поддержки психического здоровья считают приоритетными 78% опрошенных топ-менеджеров, 71% руководителей среднего звена, 70% HR-директоров и 69% рядовых HR-специалистов», — уточнила директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Работодатели понимают, что высокая нагрузка и эмоциональное напряжение снижают вовлеченность и эффективность сотрудников. Поэтому они хотят создать такую рабочую среду, где специалисты смогут развиваться и профессионально расти без риска выгорания и стресса. Это снизит текучесть кадров, повысит лояльность и укрепит доверие к работодателю.

Какие элементы психологической поддержки могут внедрить компании:

40% — мастер-классы по личностному развитию;

38% — программы по измерению и снижению стресса;

37% — консультации корпоративного психолога;

31% — психологическую помощь в онлайн-формате;

18% — арт-терапию.

Пока такие программы встречаются редко: 64% опрошенных сказали, что пока у них нет таких событий.

В 13% компаний используют психологическую помощь онлайн, еще в 11% проводятся мастер-классы по личностному развитию. 8% работодателей предоставляют консультации корпоративного психолога, еще в 5% работают горячие линии психологической поддержки. А по 4% компаний запустили программы по измерению и снижению стресса и арт-терапию.

