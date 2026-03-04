КПП БСН Акц моб
Охрана труда

Где найти план проверок ГИТ по ИНН на 2026 год

План поверок трудовых инспекций есть на сайте Генпрокуратуры.

Если компании важно следить за изменениями в сфере госнадзора и знать, когда планируются проверки Государственной инспекции труда, эту информацию можно получить на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство публикует официальный график и сведения о предстоящих проверках на 2026 год.

Чтобы узнать, когда планируется проверка компании, нужно указать ИНН или название.

Как найти план проверок:

  • зайти на сайт ГП;

  • в форме поиска написать ИНН или наименование организации;

  • получить актуальную информацию о включении своей компании в график проверок.

Кого проверят в 2026 году и как подготовиться — читайте в статье.

Что меняется в документообороте и процедурах по охране труда в марте?

18 марта на бесплатном вебинаре разберем, как обновить локальные документы по охране труда в 2026 году и избежать претензий инспекторов ГИТ.

Эфир ведет Наталья Герасименко, к. ю. н., руководитель направления обучения по охране труда в «Клерк». Приносите свои вопросы, спикер на них ответит во время эфира.

