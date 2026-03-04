Где найти план проверок ГИТ по ИНН на 2026 год

Если компании важно следить за изменениями в сфере госнадзора и знать, когда планируются проверки Государственной инспекции труда, эту информацию можно получить на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство публикует официальный график и сведения о предстоящих проверках на 2026 год.

Чтобы узнать, когда планируется проверка компании, нужно указать ИНН или название.

Как найти план проверок:

зайти на сайт ГП;

в форме поиска написать ИНН или наименование организации;

получить актуальную информацию о включении своей компании в график проверок.

Кого проверят в 2026 году и как подготовиться — читайте в статье.