Где найти план проверок ГИТ по ИНН на 2026 год
Если компании важно следить за изменениями в сфере госнадзора и знать, когда планируются проверки Государственной инспекции труда, эту информацию можно получить на сайте Генпрокуратуры.
Ведомство публикует официальный график и сведения о предстоящих проверках на 2026 год.
Чтобы узнать, когда планируется проверка компании, нужно указать ИНН или название.
Как найти план проверок:
зайти на сайт ГП;
в форме поиска написать ИНН или наименование организации;
получить актуальную информацию о включении своей компании в график проверок.
Кого проверят в 2026 году и как подготовиться — читайте в статье.
Что меняется в документообороте и процедурах по охране труда в марте?
18 марта на бесплатном вебинаре разберем, как обновить локальные документы по охране труда в 2026 году и избежать претензий инспекторов ГИТ.
Эфир ведет Наталья Герасименко, к. ю. н., руководитель направления обучения по охране труда в «Клерк». Приносите свои вопросы, спикер на них ответит во время эфира.
→Бесплатная регистрация
Начать дискуссию