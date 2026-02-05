План проверок ГИТ на 2026 год: кого проверят и как подготовиться

Каких работодателей проверит ГИТ в 2026 году
До 2030 года сохраняется мораторий на проведение плановых проверок ГИТ, кроме случаев, связанных с особо высоким риском или высокой степенью опасности производственной деятельности предприятия. По новым правилам, проверку пройдут лишь компании, которые работают в сферах повышенного риска согласно постановлению Правительства № 336 от 10.03.2022.
Особое внимание уделяется опасным производственным объектам второго класса и гидросооружениям аналогичного уровня безопасности.
Кроме того, вместо стандартных проверок вводится новый инструмент контроля — обязательный профилактический визит. Его применяют в образовательных учреждениях, медицинских и социальных центрах, предприятиях общественного питания для несовершеннолетних. Профвизиты направлены на предупреждение возможных нарушений и повышение уровня безопасности сотрудников и посетителей.
Виды проверок по охране труда
Существует несколько видов проверок по охране труда. Их можно разделить на три группы: плановые, внеплановые и профилактические визиты. Внеплановые также делятся на документарные, выездные, рейдовые осмотры и инспекционные визиты.
Вид проверки
Суть
Когда проводят
Плановая проверка
Проверка кадровых и финансовых документов, состояния рабочих мест и оборудования
По утвержденному графику в соответствии с категорией риска
Документарная проверка
Проверка документов по охране труда
При получении информации об угрозе жизни и здоровью граждан
Выездная проверка
Осмотр территорий и рабочих мест, опрос работников, изучение документов по ОТ
Рейдовый осмотр
Оценка соблюдения обязательных требований по эксплуатации производственных объектов
Инспекционный визит
Проверка места происшествия, осмотр рабочих зон, опрос работников и проверка документов
Профилактический визит
Беседа с инспектором и консультация по вопросам охраны труда
Плановые проверки ГИТ
В системе предусмотрено 5 уровней риска, напрямую определяющих частоту плановых проверок начиная с 2025 года и в последующие периоды:
Высокий — раз в 2 года.
Значительный — раз в 3 года.
Средний — раз в 5 лет.
Умеренный — раз в 6 лет.
Низкий — проверка не планируется.
Рисковую категорию работодатель узнает заранее. Ее устанавливает Роструд каждый год до 1 июля. Работодатели узнают, какой режим проверок их ожидает на следующий год сразу после определения категории риска.
Узнать, какая именно категория риска присвоена вашей компании, можно несколькими путями:
Ознакомиться со списками предприятий различных уровней риска на сайте Роструда.
Направить официальный запрос в ГИТ. Отвечают в течение 15 рабочих дней.
Просмотреть опубликованные списки запланированных проверок на региональном уровне.
Внеплановые проверки ГИТ
Перечень оснований для проведения внеплановых проверок, касающихся охраны труда и требующих согласования с прокуратурой, закреплен в постановлении Правительства № 336 от 10.03.2022. Такие проверки проводятся, если возникают ситуации, угрожающие безопасности сотрудников, например:
работник подал официальную жалобу на руководство с указанием непосредственной угрозы жизни или серьезного ущерба здоровью коллег;
возникла реальная опасность чрезвычайной ситуации природного или техногенного происхождения, или такая ситуация уже произошла;
выявлены показатели риска нарушения обязательных правил;
руководитель или заместитель руководителя Роструда принял решение о проверке после обращения сотрудников, сообщивших о массовом нарушении трудовых прав (более 10% штата или больше десяти человек), связанных с просрочкой выплат зарплат более одного месяца.
Кроме того, перечень оснований для внеплановых проверок периодически расширяется. Так, с 1 августа 2023 года появилось четыре новых повода для проверки трудовой инспекцией:
если в суде рассматривается дело о банкротстве компании;
обнаружены недостоверные измерения в федеральной информационной системе специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ);
значительно возросло число незначительных несчастных случаев на предприятии;
специальная оценка условий труда не была своевременно выполнена организацией.
Также с 8 января 2024 года ввели еще два новых основания для внеплановых проверок:
сокращение взносов в СФР более чем наполовину при отсутствии значительных кадровых изменений;
средняя зарплата сотрудника оказалась меньше МРОТ.
Будьте внимательны: если информация о смене юридического адреса компании не передана в государственные органы, уведомление о проверке придет на прежний адрес, и вы рискуете пропустить начало процедуры.
Внеплановые проверки могут быть:
Документарными — максимум длятся 10 дней.
Выездными — длятся 10 дней.
Рейдовым осмотром — максимум 10 дней.
Инспекционным визитом — не превышают одного дня.
Все проверки за исключением документарной проходят в форме личного визита. При документарной проверке необходимо прислать запрашиваемые документы по электронной почте.
Профилактические визиты
Интервал проведения профвизитов устанавливается индивидуально, исходя из степени риска каждой конкретной компании:
Организации с высоким уровнем риска подлежат осмотру примерно раз в три года.
Предприятия со средней и низкой опасностью могут рассчитывать на больший интервал между визитами — вплоть до пяти-шести лет.
Такой подход утвержден постановлением Правительства № 1511 от 01.10.2025.
Тем не менее, в исключительных ситуациях профилактический визит может состояться раньше установленного срока. Инспекция имеет право провести осмотр без предупреждения, если есть поручение высшего руководства страны или поступила заявка о трудоустройстве российских моряков на иностранные суда. Такие случаи позволяют госорганам реагировать оперативно, обеспечивая безопасность всех участников процесса.
Работодатель обязан принять участие в профвизите. За отказ предусмотрена ответственность согласно ст. 52.1 закона № 248-ФЗ. Нарушение графика или препятствие работе комиссии может привести к назначению повторного осмотра в ближайшие месяцы.
При выявлении нарушений составляется протокол и выдается предписание с рекомендациями по устранению недостатков. Однако штрафы непосредственно во время профвизита не предусмотрены.
Заменит ли профвизит плановую проверку ГИТ
Если ваша компания попала в список объектов для плановых проверок ГИТ на 2026 год, законодательство позволяет вам заменить стандартную выездную проверку на добровольный профилактический визит. Это мероприятие проводится исключительно по желанию самой организации и отличается от обязательного профилактического осмотра, уклонение от которого недопустимо.
Профилактическое посещение не предусматривает наложение штрафов или привлечение к административной ответственности даже при выявлении недостатков.
Для реализации права на профилактику работодатель обязан подать заявление в ГИТ минимум за два месяца до начала запланированного мероприятия (абз. 3 п. 11.3 постановления Правительства № 336 от 10.03.2022). Заявление составляется свободно, направляется почтой или электронным способом и должно содержать полное название фирмы, ее местоположение и подпись директора.
Проведение профилактического визита организуется не позже одного месяца до официальной проверки, причем точную дату предварительно согласуют с руководством предприятия. Такая встреча может проходить непосредственно на месте расположения компании или удаленно, посредством онлайн-встречи (видеосвязи), что предусмотрено ч. 1 ст. 52 закона № 248-ФЗ.
Во время встречи инспектор подробно объясняет актуальные нормы и правила, дает полезные советы по уменьшению рисков нарушений и запрашивает необходимую информацию для оценки уровня опасности деятельности компании (ч. 1–3 ст. 52 закона № 248-ФЗ).
Как найти план проверок ГИТ по ИНН
Для тех, кому важно следить за изменениями в сфере государственного надзора, доступна официальная база сведений о предстоящих проверках на 2026 год. Ее размещают на ресурсе Генпрокуратуры.
1. Перейти на указанный портал.
2. Заполнить форму поиска: ввести ИНН или наименование фирмы.
3. Получить актуальную информацию о включении своей компании в график проверок.
Что изменилось в плане проверок на 2026 год
Реестр плановых проверок трудовой инспекции на 2026 год подлежит обновлению, если произойдут перемены в регистрационных данных предприятия либо оно попадет в категорию крайне высоких рисков. Обновления будут опубликованы в реестре максимум спустя два рабочих дня (п. 14, 17 правил, утв. постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2428).
Проверка трудовой инспекцией может быть удалена из реестра в случаях:
прекращения существования организации или завершения ее функционирования;
закрытия видов деятельности, подлежащих контролю;
смены уровня риска;
отказа продлить лицензию или ее отзыва;
исключения фирмы из перечня контролируемых субъектов;
возникновения форс-мажорных обстоятельств;
принятия решения контрольным органом или постановления Правительства, либо обоснованного обращения должностного лица региона.
Обратите внимание: частота запланированных мероприятий на 2026 год претерпела изменения согласно постановлению Правительства от 28.07.2025 № 1122.
Теперь плановые мероприятия возможны лишь на предприятиях с высоким риском — один раз каждые два года. Для остальных категорий введен новый инструмент — профилактический визит, периодичность которого будет установлена Правительством отдельно.
Как исключить компанию из плана проверок по охране труда
Исключить компанию из списка проверок ГИТ можно, если снизить ее рисковую категорию. Чтобы добиться этого, надо подать соответствующее заявление в свободной форме в ГИТ. Обязательно включите в документ полную информацию о предприятии:
официальное название;
юридический адрес;
контакты (телефон и email);
регистрационные номера (ОГРН, ИНН);
местонахождение объекта и действующую категорию риска.
К заявлению прикладываются доказательства, которые подтверждают право на снижение категории.
До конца 2030 года подавать такое заявление разрешено в электронной форме через сайт Госуслуг или аналогичные региональные ресурсы, если там отсутствуют конфиденциальные сведения.
Электронное заявление требует заполнения единого реестра номеров объектов надзора. Подписывать его можно любым доступным типом электронной подписи:
обычной личной цифровой подписью гражданина (также представителя компании);
несертифицированным ключом электронной подписи, соответствующим стандартам инфраструктуры электронных услуг государства;
официально подтвержденной квалифицированной электронной подписью.
Для уменьшения риска компании обязаны соответствовать следующим критериям:
За последние три года не допускалось смертельных травм на рабочем месте.
За последний год не зафиксировано тяжелых производственных травм.
Нет задержек зарплаты в предыдущем году.
Нет постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП за предшествующий год.
Решение по вашему запросу принимается ГИТ в течение пяти рабочих дней, и вы будете проинформированы о результате. Категория риска меняется не чаще одного раза ежегодно (ч. 5 ст. 24 закона № 248-ФЗ, п. 14 положения № 1230).
Как подготовиться к проверке ГИТ: пошаговый чек-лист
Чтобы минимизировать риски санкций и успешно пройти проверку инспекции, важно правильно подготовиться, особенно если исключение организации из планового контроля невозможно.
Этап первый: самостоятельно проведите внутренний аудит согласно официальным рекомендациям Роструда. Контрольные списки (утв. приказом Роструда от 01.02.2022 № 20) помогают выявить слабые места в области охраны труда задолго до визита контролирующих органов. Все необходимые материалы размещены на официальном сайте ведомства.
Среди ключевых направлений проверки выделяют следующие категории:
Управление персоналом и система оплаты труда (№ 1–16, 25–34, 78, 79).
Расследование происшествий на производстве (№ 17).
Медицинские осмотры сотрудников (№ 18).
Оценка условий труда специалистов (№ 19).
Выплата компенсаций работникам (№ 20).
Обучение работников правилам безопасности (№ 21).
Предоставление спецодежды сотрудникам (№ 22).
Организация системы управления охраной труда (№ 23).
Условия труда на конкретных рабочих местах (№ 24).
Охрана труда в специфических сферах производства (№ 36–75).
Нормы подъема тяжестей женщинами (№ 76).
Правила техники безопасности (№ 77).
Второй этап: инициируйте проведение независимой экспертизы состояния охраны труда. Заключение квалифицированных экспертов позволит подтвердить отсутствие нарушений и снизит вероятность внеплановой проверки (ч. 3 ст. 54 закона № 248-ФЗ от 31.07.2020).
Таким образом, комплексная подготовка к проверке обеспечит вашей компании уверенность в соблюдении норм трудового законодательства и защитит от возможных штрафных санкций.
Какие документы может проверить инспектор
Проверка способна охватить разнообразные бумаги, начиная от медицинских осмотров сотрудников и заканчивая выдачей спецодежды и прочих защитных средств.
Законодательством не установлен срок давности для запрашиваемых бумаг, следовательно, контролирующий орган вправе затребовать документацию даже с момента основания фирмы (приложение 1 к приказу Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141).
Вот список документации, которую инспектор имеет право истребовать:
Учредительные документы предприятия, выписки из ЕГРЮЛ.
Трудовые договоры коллективного характера, утвержденные штатные расписания.
Регистрационные ведомости учета рабочих часов, списки сотрудников.
Материалы по вопросам охраны здоровья персонала, прохождение обязательных медицинских обследований, перечни выданных индивидуальных средств защиты.
Обучающие программы и инструкции по технике безопасности.
Доказательства квалификации профильных специалистов службы охраны труда.
Карточки индивидуального учета полученных сотрудниками средств защиты, протоколы проведенных занятий и инструктажей, включая меры пожарной безопасности.
Подтверждения успешной сдачи экзаменов по знанию норм охраны труда, соответствующие удостоверяющие документы.
Записи о случаях производственного травматизма, особые условия занятости отдельных категорий работников (подростков, женщин, водителей транспортных средств и пр.).
Специфические документы по обеспечению безопасной рабочей среды при выполнении потенциально рискованных операций и работе с грузовыми механизмами.
Кроме того, инспекция может интересоваться дополнительными материалами, такими как документация по высотным работам или специализированному оборудованию, применяемому в процессе производства.
Сроки документарной проверки ГИТ
Максимальный срок документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В него не входит период направления требований о предоставлении документа или пояснений. Срок начинает отсчитываться с получения документов.
Сроки проведения проверок охраны труда
Сроки проведения проверок разнятся в зависимости от вида. Самые короткие — профилактические визиты, они могут длиться максимум 8 часов. Сделали таблицу с основными сроками.
Вид проверки
Срок проведения
Плановая
10 дней, в исключительных случаях — 20 дней
Документарная
10 дней
Выездная
10 дней, но для малого предпринимательства — максимум 50 часов, для микропредприятия — 15 часов
Рейдовый осмотр
10 дней
Инспекционный визит
1 день
Что будет после проверки трудовой инспекции
После окончания проверки сотрудник инспекции подготовит официальный акт, отражающий итоги проведенного мероприятия. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов проверки.
Результат
Суть
Если нарушений не обнаружено
Работодатель получает возможность добровольно оценить состояние своей компании по внутренним критериям или может получить предупреждение о важности соблюдать установленные нормативы
Если выявлены нарушения
Компании выдается письменное распоряжение устранить найденные проблемы. Если нарушение носит серьезный характер, работодатель привлекается к административной ответственности, что фиксируется протоколом и постановлением
В 2026 году плановые проверки проводят преимущественно среди предприятий с высокой степенью риска. Если ваша фирма попала в график проверок, рекомендуется заблаговременно подготовить всю документацию, провести внутренний аудит и свериться с контрольными списками Роструда.
Если есть шанс исключить компанию из перечня проверок, лучше сразу заявить об этом. При посещении инспектором важно держать готовую документацию и обеспечить безопасность на рабочем месте.
