План проверок ГИТ на 2026 год: кого проверят и как подготовиться

Виды проверок по охране труда

при начале деятельности в отрасли с высоким травматизмом.

при присвоении высокого или значительного риска;

при замене плановой проверки на профвизит;

Беседа с инспектором и консультация по вопросам охраны труда

Осмотр территорий и рабочих мест, опрос работников, изучение документов по ОТ

При получении информации об угрозе жизни и здоровью граждан

По утвержденному графику в соответствии с категорией риска

Проверка кадровых и финансовых документов, состояния рабочих мест и оборудования

Существует несколько видов проверок по охране труда. Их можно разделить на три группы: плановые, внеплановые и профилактические визиты. Внеплановые также делятся на документарные, выездные, рейдовые осмотры и инспекционные визиты.

Плановые проверки ГИТ

Направить официальный запрос в ГИТ. Отвечают в течение 15 рабочих дней.

Ознакомиться со списками предприятий различных уровней риска на сайте Роструда .

Узнать, какая именно категория риска присвоена вашей компании, можно несколькими путями:

Рисковую категорию работодатель узнает заранее. Ее устанавливает Роструд каждый год до 1 июля. Работодатели узнают, какой режим проверок их ожидает на следующий год сразу после определения категории риска.

Умеренный — раз в 6 лет.

Средний — раз в 5 лет.

Значительный — раз в 3 года.

Высокий — раз в 2 года.

В системе предусмотрено 5 уровней риска , напрямую определяющих частоту плановых проверок начиная с 2025 года и в последующие периоды:

Внеплановые проверки ГИТ

Перечень оснований для проведения внеплановых проверок, касающихся охраны труда и требующих согласования с прокуратурой, закреплен в постановлении Правительства № 336 от 10.03.2022. Такие проверки проводятся, если возникают ситуации, угрожающие безопасности сотрудников, например:

работник подал официальную жалобу на руководство с указанием непосредственной угрозы жизни или серьезного ущерба здоровью коллег;

возникла реальная опасность чрезвычайной ситуации природного или техногенного происхождения, или такая ситуация уже произошла;

выявлены показатели риска нарушения обязательных правил;

руководитель или заместитель руководителя Роструда принял решение о проверке после обращения сотрудников, сообщивших о массовом нарушении трудовых прав (более 10% штата или больше десяти человек), связанных с просрочкой выплат зарплат более одного месяца.

Кроме того, перечень оснований для внеплановых проверок периодически расширяется. Так, с 1 августа 2023 года появилось четыре новых повода для проверки трудовой инспекцией:

если в суде рассматривается дело о банкротстве компании;

обнаружены недостоверные измерения в федеральной информационной системе специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ);

значительно возросло число незначительных несчастных случаев на предприятии;

специальная оценка условий труда не была своевременно выполнена организацией.

Также с 8 января 2024 года ввели еще два новых основания для внеплановых проверок:

сокращение взносов в СФР более чем наполовину при отсутствии значительных кадровых изменений;

средняя зарплата сотрудника оказалась меньше МРОТ.

Будьте внимательны: если информация о смене юридического адреса компании не передана в государственные органы, уведомление о проверке придет на прежний адрес, и вы рискуете пропустить начало процедуры.

Внеплановые проверки могут быть:

Документарными — максимум длятся 10 дней. Выездными — длятся 10 дней. Рейдовым осмотром — максимум 10 дней. Инспекционным визитом — не превышают одного дня.

Все проверки за исключением документарной проходят в форме личного визита. При документарной проверке необходимо прислать запрашиваемые документы по электронной почте.