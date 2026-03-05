Россияне считают, что подработка помогает найти свое призвание
56% россиян регулярно или время от времени подрабатывают, а еще 29% рассматривают такую возможность.
Эти данные показал опрос Авито Подработки.
При этом среди мужчин регулярно или время от времени подрабатывают 61%, а женщин – 52%.
46% совмещают частичную занятость с основной профессией. 21% активно ищут работу или дополнительные источники доходов, а 13% — работают как самозанятые и фрилансеры.
62% россиян с опытом или планами подработки считают, что она может помочь найти свое призвание.
У 36% опрошенных сфера их подработки полностью отличается от основной занятости, а у 17% — сферы частично расходятся.
Подрабатывают по той же специальности 16% россиян, а еще 12% — работают в той же сфере, но с другим функционалом.
«Среди респондентов 18-24 лет 27% совмещают подработку с учебой — это заметно выше, чем в других возрастных группах», — добавил директор Авито Подработки Сергей Яськин.
При этом подработка для молодежи — это еще и способ накопления опыта: 31% респондентов 18-24 лет отметили вклад подработки в резюме и портфолио.
