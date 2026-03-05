Россияне считают, что подработка помогает найти свое призвание

У трети опрошенных сфера подработки полностью отличается от основной занятости.

56% россиян регулярно или время от времени подрабатывают, а еще 29% рассматривают такую возможность.

Эти данные показал опрос Авито Подработки.

При этом среди мужчин регулярно или время от времени подрабатывают 61%, а женщин – 52%.

46% совмещают частичную занятость с основной профессией. 21% активно ищут работу или дополнительные источники доходов, а 13% — работают как самозанятые и фрилансеры.

62% россиян с опытом или планами подработки считают, что она может помочь найти свое призвание.

У 36% опрошенных сфера их подработки полностью отличается от основной занятости, а у 17% — сферы частично расходятся.

Подрабатывают по той же специальности 16% россиян, а еще 12% — работают в той же сфере, но с другим функционалом.

«Среди респондентов 18-24 лет 27% совмещают подработку с учебой — это заметно выше, чем в других возрастных группах», — добавил директор Авито Подработки Сергей Яськин.

При этом подработка для молодежи — это еще и способ накопления опыта: 31% респондентов 18-24 лет отметили вклад подработки в резюме и портфолио.