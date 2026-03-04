Силовики должны принимать участие в обелении экономики, — считает Путин

МВД будет обеспечивать декриминализацию потребительского рынка, но Путин призывает делать это так, чтобы не пострадал законопослушный бизнес.

Президент Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что органы внутренних дел не должны ставить барьеры законопослушному бизнесу.

Однако силовики должны принимать участие в обелении экономки России. Их задача — «обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка».

«Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом — это одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед правительством», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что органы внутренних дел должны действовать так, чтобы не создавать барьеров и других ограничений для предпринимателей, которые работают честно, по закону.