Имущественный вычет

❌ Отказаться от полученного вычета нельзя

Если уже использовали имущественный налоговый вычет по НДФЛ, уменьшить его сумму и заявить социальный вычет не получится.

Налогоплательщик сдал декларацию по форме 3-НДФЛ на сумму имущественного вычета при покупке имущества. Позже решил подать уточненную декларацию с увеличенной суммой на социальный вычет. Могут ли отказать в перерасчете имущественного вычета, поскольку он уже использован полностью на момент подачи уточненки, спрашивает налогоплательщик.

«В соответствии с письмом Минфина от 09.12.2013 № 03-04-07/53635, если имущественный налоговый вычет уже предоставлен по декларации, уменьшить его сумму и заявить социальный вычет нельзя», — ответили налоговики.

НК не предусматривает возможность отказа от уже полученного имущественного налогового вычета.

Когда можно имущественный вычет заменить на социальный — мы разбирали тут.

