❓ Можно ли уволить главбуха при реорганизации: позиция Роструда

Ситуация: учреждение образования (детский сад) реорганизуют путем присоединения к другому детскому саду.

В принимающем учреждении есть главный бухгалтер, он остается работать. Уволят ли главбуха первого сада, ведь двух главных бухгалтеров не может быть в одном учреждении, спрашивает главбух на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Реорганизация организации не является основанием для расторжения трудового договора», — указал Роструд.

Это предусмотрено в ч. 5 ст. 75 ТК — изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация не может быть основанием расторжения трудовых договоров с работниками.

Если увольнение будет в связи с сокращением численности или штата, то работодатель обязан будет уведомить об этом не позднее чем за два месяца (ч. 2 ст. 180 ТК).