Есть три вида запроса о проведении ФНС оценки контрагента

Сервисы налоговой службы оценки юридических лиц и ИП в личных кабинетах позволяют проверить стабильность и благонадежность контрагентов, но полученные данные зависят от вида запроса.

Проверить уровень стабильности финансового состояния и благонадежности потенциального бизнес-партнера помогает специальный сервис оценки. Он доступен в личных кабинетах юрлица и ИП.

Сервис оценки обрабатывает данные из финансовой, бухгалтерской отчетности и иных источников, имеющихся в распоряжении ФНС.

Запрос о проведении анализа/оценки сведений о финансово-хозяйственной деятельности направляется через ЛК налогоплательщика с использованием сервиса оценки. При этом можно направить один из трех запросов:

Вид запроса Результат Запрос с получением выписки по форме стандартного шаблона Включает результаты анализа (оценки) по критериям, предусмотренным для стандартного шаблона Запрос с получением выписки по форме дополнительного шаблона Результаты анализа (оценки) по критериям, предусмотренным для выбранного налогоплательщиком дополнительного шаблона Запрос с получением выписки по форме произвольного шаблона Включает результаты анализа (оценки) : по всем критериям, предусмотренным для первого этапа анализа стандартного шаблона;

выбранной комбинации критериев, предусмотренных для произвольного шаблона и отнесенных ко второму этапу анализа;

справочные показатели.

Методика проведения оценки утверждена приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@.

Запрос о проведении анализа (оценки) с получением выписки по каждой форме можно направить не более одного раза в день.

Проверьте контрагентов по 40+ источникам в сервисе «Клерка»!