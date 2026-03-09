Есть три вида запроса о проведении ФНС оценки контрагента
Проверить уровень стабильности финансового состояния и благонадежности потенциального бизнес-партнера помогает специальный сервис оценки. Он доступен в личных кабинетах юрлица и ИП.
Сервис оценки обрабатывает данные из финансовой, бухгалтерской отчетности и иных источников, имеющихся в распоряжении ФНС.
Запрос о проведении анализа/оценки сведений о финансово-хозяйственной деятельности направляется через ЛК налогоплательщика с использованием сервиса оценки. При этом можно направить один из трех запросов:
Вид запроса
Результат
Запрос с получением выписки по форме стандартного шаблона
Включает результаты анализа (оценки) по критериям, предусмотренным для стандартного шаблона
Запрос с получением выписки по форме дополнительного шаблона
Результаты анализа (оценки) по критериям, предусмотренным для выбранного налогоплательщиком дополнительного шаблона
Запрос с получением выписки по форме произвольного шаблона
Включает результаты анализа (оценки) :
Методика проведения оценки утверждена приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@.
Запрос о проведении анализа (оценки) с получением выписки по каждой форме можно направить не более одного раза в день.
