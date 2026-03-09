8276 МП моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Проверка контрагентов

Есть три вида запроса о проведении ФНС оценки контрагента

Сервисы налоговой службы оценки юридических лиц и ИП в личных кабинетах позволяют проверить стабильность и благонадежность контрагентов, но полученные данные зависят от вида запроса.

Проверить уровень стабильности финансового состояния и благонадежности потенциального бизнес-партнера помогает специальный сервис оценки. Он доступен в личных кабинетах юрлица и ИП.

Сервис оценки обрабатывает данные из финансовой, бухгалтерской отчетности и иных источников, имеющихся в распоряжении ФНС.

Запрос о проведении анализа/оценки сведений о финансово-хозяйственной деятельности направляется через ЛК налогоплательщика с использованием сервиса оценки. При этом можно направить один из трех запросов:

Вид запроса

Результат

Запрос с получением выписки по форме стандартного шаблона

Включает результаты анализа (оценки) по критериям, предусмотренным для стандартного шаблона

Запрос с получением выписки по форме дополнительного шаблона

Результаты анализа (оценки) по критериям, предусмотренным для выбранного налогоплательщиком дополнительного шаблона

Запрос с получением выписки по форме произвольного шаблона

Включает результаты анализа (оценки) :

  • по всем критериям, предусмотренным для первого этапа анализа стандартного шаблона;

  • выбранной комбинации критериев, предусмотренных для произвольного шаблона и отнесенных ко второму этапу анализа;

  • справочные показатели.

Методика проведения оценки утверждена приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@.

Запрос о проведении анализа (оценки) с получением выписки по каждой форме можно направить не более одного раза в день.

Проверьте контрагентов по 40+ источникам в сервисе «Клерка»!

Автор

ТРИО
Автоматизация учета

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Компания может успешно работать годами, но в какой-то момент привычные процессы перестают справляться с нагрузкой. В таких ситуациях автоматизация на 1С перестает быть опцией «на будущее» и превращается в необходимость. Рассказываем о пяти ключевых предпосылках, когда откладывать внедрение точно не получится.

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3