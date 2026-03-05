❗ Для новой формы НДС-декларации в 2026 подготовили контрольные соотношения

Декларацию по НДС нужно будет сдать по новой форме. Проверить ее можно по контрольным соотношениям.

Отчитаться по НДС за I квартал 2026 года нужно будет по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227 (вступит в силу 29 марта 2026 года).

Форму поменяли в связи с увеличением ставки НДС до 22%. В раздел 3 декларации добавили строки для отражения НДС по новым ставкам: 22%, 22/122 и 18,03%.

Также в строки разделов 8 и 9 декларации добавили реквизиты, предусматривающие указание в них номеров и дат отгрузочных и авансовых счетов-фактур.

Перечень не облагаемых НДС операций дополнен новыми кодами операций.

Теперь для обновленной декларации по НДС подготовили контрольные соотношения: письмо ФНС от 20.02.2026 № СД-36-3/1314@.

В частности, можно проверить обоснованность налоговых вычетов, и не занижена ли сумма налога к оплате из-за того, что отработанные авансы не включили в реализацию.