❗ Будет еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

Если более 10 работников одной компании стали самозанятыми и оказывают услуги этой же или новой компании – придет проверка Роструда.

Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений самозанятостью. Проект приказа размещен на портале проектов НПА 4 марта 2026 года.

Планируется, что если более 10 работников одной компании стали самозанятыми и оказывают услуги по ГПД этой же или новой организации – это будет поводом для проверки Роструда.

Срабатывание индикаторов риска — это сигнал о том, что работодатель может нарушать трудовые права сотрудников. Сам факт нарушения подтверждается или нет уже в ходе проверки Роструда.

Комментарий «Клерка»: вызывает недоумение пояснительная записка к проекту приказа — она не в полной мере учитывает действующую норму о запрете самозанятым сотрудничать с бывшим работодателем 2 года после увольнения.

Новый индикатор риска сработает, если более 10 самозанятых сначала были работниками по трудовым договорам в одной организации, а в следующем отчетном квартале с ними заключили договоры ГПХ. И среднемесячный доход таких работников выше 25 тыс. рублей.

Не будут учитывать, продолжили ли самозанятые сотрудничество с той же организацией или вместе стали оказывать услуги другому заказчику – индикатор риска все равно сработает.

Бывший работодатель не может в течение двух лет пользоваться услугами самозанятых по ГПД. Это нужно, чтобы работодатели не злоупотребляли подменой трудовых отношений со своими бывшими работниками, напомнили в Минтруде.

«Но если он делает это не напрямую, через другую компанию, которая взаимодействует с самозанятыми – в таком случае нарушения выявить сложнее. Для этого и был разработан новый индикатор риска – трудовые инспекции смогут эффективнее фиксировать подмену трудовых отношений и быстрее восстанавливать трудовые права граждан», – пояснил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Сейчас Роструд может начать проверку, если компания взаимодействует более чем с 35 самозанятыми дольше 3 месяцев, 75% от их дохода поступает от этой компании и в среднем за месяц превышает 35 тыс. рублей.

Планируется, что приказ будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Смотрите обзор изменений в трудовом законодательстве – 2026 для бухгалтера и кадровика.