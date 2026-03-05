Запчасти и электроника могут подорожать на 30% из-за ситуации на Ближнем Востоке

Складских запасов в России хватит на 4-8 недель, но если конфликт в Иране затянется, перебои с поставками и рост издержек станет очевидным.

В ближайшие два месяца импортные товары могут подорожать на 15-30%, если конфликт в Иране не разрешится.

Цены вырастут на продукцию Apple, Samsung, Sony, автозапчасти для европейских автомобилей и промышленное оборудование. Об этом пишут «Известия».

Судовладельцы перенаправляют грузы в обход Ормузского пролива, через который проходило до 60% параллельного импорта. Маршруты теперь идут через Оман и огибая Африку, что увеличивает время поставки на 2-3 недели и стоимость на 20-35%. Часть операторов прекратила транзит еще из-за того, что страховые премии выросли на 50%.

Эксперты уверены, что на рынке не будет дефицита: запасов на складах хватит на 4-8 недель. Однако продавцы могут использовать инфоповоды для повышения цен заранее, еще до реального роста издержек.

Ранее мы писали, что цены на продукты вырастут из-за закрытия Ормузского пролива.