6 главных ошибок бизнеса в управлении финансами

Ошибки заметны не сразу, а уже когда компания теряет устойчивость. Поэтому рекомендуется анализировать заранее.

Финансовый эксперт Ирина Екимовских назвала 6 ошибок в управлении финансами.

1. Подмена прибыли движением денежных средств

Это частая ошибка — считать прибылью разницу между поступившими и потраченными деньгами.

Но прибыль — это разница между выручкой и расходами, понесенными для получения этой выручки. Денежный поток и прибыль — разные показатели.

Особенно опасно неправильно считать авансы: деньги поступают заранее, расходы еще не понесены, создается иллюзия избыточной ликвидности. Тратится не заработанная прибыль, а обязательства будущих периодов.

Нужно вести два отчета:

о движении денежных средств;

о доходах и расходах.

Расходовать можно только фактически заработанную прибыль, предупреждает эксперт.

2. Отсутствие управленческого баланса

Баланс показывает структуру активов, объем обязательств, величину собственного капитала и уровень финансовой устойчивости.

Устойчивой считается структура, при которой обязательства сопоставимы с собственным капиталом.

Большая доля кредитных средств снижает устойчивость и увеличивает риски.

3. Превышение безопасной кредитной нагрузки

Безопасная кредитная нагрузка определяется финансовыми показателями:

не более 2-3 операционных прибылей;

не более поступлений за 3 месяца.

Превышение этих значений приводит к кассовым разрывам и риску банкротства.

4. Финансирование инвестпроектов краткосрочными кредитами (до одного года)

Инвестиции требуют долгосрочного финансирования или вложения собственной прибыли, а краткосрочные кредиты рассчитываются исходя из текущих поступлений, а не из срока окупаемости проекта.

5. Несоразмерная инвестиционная нагрузка

Неправильно запускать крупный инвестпроект без детального финансового расчета. Что указывает на ошибки:

нет финансовой модели;

нет инвестиционного договора;

недооценка сроков окупаемости;

изъятие средств из действующего прибыльного бизнеса.

6. Сохранение убыточных направлений

Каждое направление бизнеса нужно анализировать отдельно по прибыли, сроку окупаемости и финансовому потенциалу.

Если подразделение стабильно убыточно, его финансируют за счет прибыли других направлений. Решение о его работе или закрытии нужно принять исходя из будущей прибыли, а не из уже вложенных средств. Если прогнозируемая прибыль не покрывает вложения – нужно закрыть направление и перераспределить ресурсы.

