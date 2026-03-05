6 главных ошибок бизнеса в управлении финансами
Финансовый эксперт Ирина Екимовских назвала 6 ошибок в управлении финансами.
1. Подмена прибыли движением денежных средств
Это частая ошибка — считать прибылью разницу между поступившими и потраченными деньгами.
Но прибыль — это разница между выручкой и расходами, понесенными для получения этой выручки. Денежный поток и прибыль — разные показатели.
Особенно опасно неправильно считать авансы: деньги поступают заранее, расходы еще не понесены, создается иллюзия избыточной ликвидности. Тратится не заработанная прибыль, а обязательства будущих периодов.
Нужно вести два отчета:
о движении денежных средств;
о доходах и расходах.
Расходовать можно только фактически заработанную прибыль, предупреждает эксперт.
2. Отсутствие управленческого баланса
Баланс показывает структуру активов, объем обязательств, величину собственного капитала и уровень финансовой устойчивости.
Устойчивой считается структура, при которой обязательства сопоставимы с собственным капиталом.
Большая доля кредитных средств снижает устойчивость и увеличивает риски.
3. Превышение безопасной кредитной нагрузки
Безопасная кредитная нагрузка определяется финансовыми показателями:
не более 2-3 операционных прибылей;
не более поступлений за 3 месяца.
Превышение этих значений приводит к кассовым разрывам и риску банкротства.
4. Финансирование инвестпроектов краткосрочными кредитами (до одного года)
Инвестиции требуют долгосрочного финансирования или вложения собственной прибыли, а краткосрочные кредиты рассчитываются исходя из текущих поступлений, а не из срока окупаемости проекта.
5. Несоразмерная инвестиционная нагрузка
Неправильно запускать крупный инвестпроект без детального финансового расчета. Что указывает на ошибки:
нет финансовой модели;
нет инвестиционного договора;
недооценка сроков окупаемости;
изъятие средств из действующего прибыльного бизнеса.
6. Сохранение убыточных направлений
Каждое направление бизнеса нужно анализировать отдельно по прибыли, сроку окупаемости и финансовому потенциалу.
Если подразделение стабильно убыточно, его финансируют за счет прибыли других направлений. Решение о его работе или закрытии нужно принять исходя из будущей прибыли, а не из уже вложенных средств. Если прогнозируемая прибыль не покрывает вложения – нужно закрыть направление и перераспределить ресурсы.
