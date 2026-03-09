8276 МП моб
👟 На маркетплейсе продавали обувь Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS из Дагестана

Роспотребнадзор остановил крупную схему продажи контрафактной обуви на Wildberries.

Стало известно, что в течение суток Роспотребнадзор выявил и пресек «псевдопроизводство и реализацию» контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе.

«По данным, размещенным в Telegram-канале, на территории Российской Федерации осуществлялось производство продукции под торговыми марками Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS. В ответ на эти сведения Роспотребнадзор незамедлительно инициировал контрольно-надзорные мероприятия. В ходе проверки удалось установить личность предпринимателя, а также выяснить, что его деятельность развернулась в Республике Дагестан», — пишет Роспотребнадзор.

По данным государственной информсистемы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, «производство» обуви этих брендов было начато в 2026 году. В итоге в оборот попало свыше 7 тыс. пар обуви и более 1 тысячи единиц товаров легкой промышленности.

В рамках проверки были установлены признаки псевдопроизводства и ввода в оборот контрафактной обуви. Ее продавал сам предприниматель на Wildberries. Декларации соответствия на товар были получены с грубыми нарушениями, что стало основанием для признания их недействительными Роспотребнадзором.

Маркетплейс Wildberries был оперативно уведомлен о фактах реализации продукции неизвестного происхождения. Информация о ситуации также была передана оператору государственной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров.

Для полного пресечения нелегальной деятельности и установления каналов поступления контрафакта в РФ Роспотребнадзор направил соответствующие сведения в правоохранительные и таможенные органы.

