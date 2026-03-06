❔ Нужны ли медосмотры, если работа на территории предприятия, но на транспорте повышенной опасности

На сайте Онлайнинспекции спросили – должны ли машинисты экскаватора проходить предсменные медицинские осмотры в начале смены, если они выполняют работу только на территории строительной площадки и не выезжают на дороги общего пользования.

Роструд считает, что должны.

«Поскольку экскаватор является транспортным средством, представляющим повышенную опасность, машинист экскаватора должен проходить предсменный медицинский осмотр перед началом работы, даже если работа производится на территории организации», — ответило ведомство.

Предрейсовые медосмотры проходят все сотрудники, выполняющие работу, связанную с движением и управлением транспортными средствами (п. 3 ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ о безопасности дорожного движения).

Но закон не распространяется на работников на внутренней территории предприятия, так как это не дорога.

Предсменные, предрейсовые медосмотры проводят перед началом рабочего дня (смены, рейса) для выявления вредных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих работе, в том числе алкогольного или другого опьянения и остаточных явлений такого опьянения (регламент утв. приказом Минздрава от 30.05.2023 № 266н), добавил Роструд.