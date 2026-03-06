Безработными стали больше 48 тысяч человек в январе 2026 года

Уровень безработицы составил 2,2% в январе 2026 года. В поисках места работы 68,8% россиян обращаются к друзьям и знакомым, а 21% — в службу занятости.

В течение января 2026 года статус безработного получили 48,4 тыс. человек. За месяц трудоустроились 18,8 тыс.

«Размеры трудоустройства безработных были на 4,3 тыс. человек, или на 18,5% меньше, чем в январе 2025 года», — сказано в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2026 года.

Средний возраст безработного россиянина составил 37,8 лет. Среди безработных на молодежь до 25 лет приходится 20,7%, на старшее поколение от 50 лет — 21,3%, а на тех, кто не имеет опыта работы — 26,9%.

Уровень безработицы женщин (2,4%) выше показателя среди мужчин (2%). Из 1,7 млн безработных 1,1 млн составляют городские жители, 0,6 млн — сельские. Безработица в селе составила 3,4%, что превышает уровень безработицы среди городских жителей, где не работает только 1,8%.

В январе 2026 года для поиска работы 21% россиян обращались в службу занятости населения, а 68,8% — к друзьям, родственникам и знакомым.

Среднее время поиска места составило 5,8 месяца у женщин и 5,3 месяца у мужчин. По сравнению с декабрем 2025 года, на 2,5% стало меньше безработных, которые искали работу от 1 до 3 месяцев. Показатель составил 25,6%.

