📃 Налоговики сократят расходы на почтовую рассылку уведомлений в 2026 году

В 2026 году уменьшится число бумажных налоговых уведомлений для физических лиц. Обновленные положения НК предусматривают запрет на отказ получать электронные налоговые уведомления для пользователей личного кабинета на сайте ФНС.

Также с августа 2026 года налоговики смогут направлять электронные уведомления в электронном виде всем пользователям портала Госуслуги.

«Пользователи портала Госуслуг имеют право отказаться от такого способа получения уведомления, если направят в налоговую службу соответствующее заявление», — сказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 2 УФНС по Смоленской области Юлия Амелина.

Уведомления ни в каком виде не пришлют, если у человека есть льгота, вычеты и другие основания, которые освобождают его от уплаты налога, а также если общая сумма начислений менее 300 рублей.