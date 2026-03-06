КПП БСН Акц моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Новости ФНС

📃 Налоговики сократят расходы на почтовую рассылку уведомлений в 2026 году

Пользователям личного кабинета на сайте ФНС запретили отказываться от получения электронных налоговых уведомлений.

В 2026 году уменьшится число бумажных налоговых уведомлений для физических лиц. Обновленные положения НК предусматривают запрет на отказ получать электронные налоговые уведомления для пользователей личного кабинета на сайте ФНС.

Также с августа 2026 года налоговики смогут направлять электронные уведомления в электронном виде всем пользователям портала Госуслуги.

«Пользователи портала Госуслуг имеют право отказаться от такого способа получения уведомления, если направят в налоговую службу соответствующее заявление», — сказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 2 УФНС по Смоленской области Юлия Амелина.

Уведомления ни в каком виде не пришлют, если у человека есть льгота, вычеты и другие основания, которые освобождают его от уплаты налога, а также если общая сумма начислений менее 300 рублей.

Автор

Евгений Сивков
Оптимизация налогообложения

Почему налоговые консультанты не хотят, чтобы вы читали эту книгу

Я тоже не верю в чудеса. Но 6000 решений — это не чудо, а 30 лет практики. Разбираю, что внутри книги и почему она должна лежать на столе у каждого, кто платит налоги.

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3