✉ С 1 августа 2026 уведомления об уплате имущественных налогов будут присылать через Госуслуги
Уведомления об уплате имущественных налогов с 1 августа 2026 года начнут автоматически выгружаться на Госуслуги всем пользователям, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Таким же способом будут приходить:
требования об уплате задолженности;
решения о взыскании задолженности.
Это предусмотрено приказом ФНС от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@.
Налоговые уведомления поступят на Госуслуги автоматически. Для этого не нужно присылать в ИФНС заявления или уведомления.
«Ключевым условием для получения электронных уведомлений является регистрация в ЕСИА, которая связана с аккаунтом на Госуслугах», — пояснили налоговики.
Изменения внесены законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
В электронном налоговом уведомлении будет такая информация:
ИНН;
название, дата и номер уведомления;
общая сумма налогов к уплате;
наименование и сумма каждого налога к уплате;
срок уплаты налога;
сумма положительного сальдо ЕНС на дату формирования уведомления;
уникальный идентификатор начислений (УИН).
Налоговые уведомления об уплате имущественных налогов на бумаге через Почту России будут присылать только тем людям, которые:
не зарегистрированы ни на Госуслугах, ни в ЛК налогоплательщика;
либо имеют аккаунт на Госуслугах, но уведомили ФНС об отказе от получения документов таким способом.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?