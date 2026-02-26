✉ С 1 августа 2026 уведомления об уплате имущественных налогов будут присылать через Госуслуги

Ряд налоговых документов будут направлять сразу на Госуслуги.

Уведомления об уплате имущественных налогов с 1 августа 2026 года начнут автоматически выгружаться на Госуслуги всем пользователям, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Таким же способом будут приходить:

требования об уплате задолженности;

решения о взыскании задолженности.

Это предусмотрено приказом ФНС от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@.

Налоговые уведомления поступят на Госуслуги автоматически. Для этого не нужно присылать в ИФНС заявления или уведомления.

«Ключевым условием для получения электронных уведомлений является регистрация в ЕСИА, которая связана с аккаунтом на Госуслугах», — пояснили налоговики.

Изменения внесены законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

В электронном налоговом уведомлении будет такая информация:

ИНН;

название, дата и номер уведомления;

общая сумма налогов к уплате;

наименование и сумма каждого налога к уплате;

срок уплаты налога;

сумма положительного сальдо ЕНС на дату формирования уведомления;

уникальный идентификатор начислений (УИН).

Налоговые уведомления об уплате имущественных налогов на бумаге через Почту России будут присылать только тем людям, которые: