КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Налоги, взносы, пошлины

✉ С 1 августа 2026 уведомления об уплате имущественных налогов будут присылать через Госуслуги

Ряд налоговых документов будут направлять сразу на Госуслуги.

Уведомления об уплате имущественных налогов с 1 августа 2026 года начнут автоматически выгружаться на Госуслуги всем пользователям, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Таким же способом будут приходить:

  • требования об уплате задолженности;

  • решения о взыскании задолженности.

Это предусмотрено приказом ФНС от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@.

Налоговые уведомления поступят на Госуслуги автоматически. Для этого не нужно присылать в ИФНС заявления или уведомления.

«Ключевым условием для получения электронных уведомлений является регистрация в ЕСИА, которая связана с аккаунтом на Госуслугах», — пояснили налоговики.

Изменения внесены законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

В электронном налоговом уведомлении будет такая информация:

  • ИНН;

  • название, дата и номер уведомления;

  • общая сумма налогов к уплате;

  • наименование и сумма каждого налога к уплате;

  • срок уплаты налога;

  • сумма положительного сальдо ЕНС на дату формирования уведомления;

  • уникальный идентификатор начислений (УИН). 

Налоговые уведомления об уплате имущественных налогов на бумаге через Почту России будут присылать только тем людям, которые:

  • не зарегистрированы ни на Госуслугах, ни в ЛК налогоплательщика;

  • либо имеют аккаунт на Госуслугах, но уведомили ФНС об отказе от получения документов таким способом.

Автор

Василий С

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Добавили новый функционал в трибуну, теперь можно заставить свои посты работать ещё эффективнее чем раньше — краткая инструкция к действию.

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%
8
Ольга Ульянова

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола