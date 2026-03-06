Продажи подарочных наборов продуктов на Wildberries выросли на 400%

С 21 февраля по 4 марта 2026 года на Wildberries сильнее всего выросли продажи продуктовых наборов, стайлеров для укладки и фигурного шоколада.

В перед 8 Марта на маркетплейсе Wildberries растет спрос на подарки. Заметнее всего — наборы продуктов, у которых продажи подскочили почти на 400% как в денежном, так и натуральном выражении. Показатель за период с 21 февраля по 4 марта 2026 года сравнивали с «непраздничным» концом января.

На втором месте — мультистайлеры для укладки волос (+150% год к году), на третьем — фигурный шоколад (+142%). Продажи традиционных кондитерских изделий выросли на 58%. Об этом сказано в исследовании объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Также в лидеры выбились ювелирные украшения, которые купили на 60% больше. Популярностью пользуются золотые цепочки, подвески и серьги.

Продажи игрушек к 8 Марта выросли на 40%, бытовой техники для дома — на 30-40%, кофемашин и аэрогрилей — на 15%.

Более чем в два раза вырос оборот стайлеров Dyson, другие фены прибавили 72%.

По общему объему продаж лидирует уходовая косметика (+40% год к году) и парфюмерия (+54%).

Продажи iPhone год к году выросли почти на 30%, тогда как оборот женского белья составил всего 3%.