🌾 Минфин подумал и решил, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо

Фермер платит за себя взносы как ИП, а не как директор с МРОТ.

Если КФХ создано без образования юридического лица, то за главу КФХ платить взносы с МРОТ не надо. А если КФХ – юрлицо? Раньше налоговики на этот вопрос не давали ответа, и писали, что ждут разъяснений от Минфина.

Недавно ведомства согласовали свою позицию.

В письме от 04.03.2026 № БС-36-11/1670@ ФНС сообщает, что не надо платить взносы с МРОТ за главу КФХ, даже если это КФХ создано в форме юрлица.

Такой глава платит фиксированные взносы, а не взносы с МРОТ.