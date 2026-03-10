Росфинмониторинг увеличил порог контроля сделок с недвижимостью до 75 млн рублей

Минимальная сумма сделки с недвижимостью, которая будет проконтролирована со стороны Росфинмониторинга, выросла с 5 до 75 млн рублей.

С 10 марта 2026 года Росфинмониторинг поднял минимальную сумму сделки с недвижимостью, операции по которой будут проконтролированы. Если раньше порог был 5 млн рублей, то теперь — 75 млн.

«10 марта вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13, которым установлена обязанность кредитных организаций и филиалов иностранных банков в РФ информировать ведомство об операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 75 млн рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте)», — сказано в официальном канале службы в MAX.

Также в Росфинмониторинге напомнили, что контролю подлежат операции с наличными и безналичными средствами. Информацию о сделках необходимо предоставлять в ведомство с 1 апреля 2026 года.