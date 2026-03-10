💢 Налоговые проверки бизнеса выросли на 12% за 2025 год: названы причины

Инспекторы проверяют сразу несколько компаний из цепочки, в итоге им по результатам проверки могут доначислить один и тот же налог по одному источнику.

В 2025 году число выездных налоговые проверок (ВНП) бизнеса выросло на 12%. Юристы считают, что основная причина — налоговикам повысили план по собираемости.

За последние 10 лет количество ВНП снижалось, с 2015 года оно сократилось примерно в 10 раз, однако 2025 нарушил эту тенденцию. ФНС провела на 12,4% больше выездных проверок компаний и ИП. Всего их было свыше 5 тыс., причем результативность составила 98%. Об этом пишет Forbes.

Предпроверочный анализ стал все чаще заканчиваться решением о проведении ВНП. Тенденция связана с повышением плана по собираемости налогов, а также цифровизацией налогового контроля, при которой трудозатраты на проверку сократились. Теперь инспекторы могут оформить больше актов проверок, чем несколько лет назад.

«Другое возможное объяснение роста числа проверок — необходимость поддержания образа неотвратимости наказания», — сказал партнер департамента налогов и права ДРТ Антон Зыков.

Он добавил, что на фоне новостей о сокращении числа выездных проверок у предпринимателей появилось ложное впечатление, что их не проверят. Поэтому обратный рост может стать сдерживающим фактором для нарушений.

Налоговики стали чаще назначать выездные проверки сразу нескольких компаний, которые входят в одну цепочку движения товаров. Если раньше инспекторы стремились поймать выгодоприобретателя, то сейчас под ударом оказываются и другие фирмы. Основная причина такого вектора в том, что между инспекциями разных регионов нет координации при отработке одних и тех же цепочек контрагентов. Каждая налоговая хочет выполнить свой план.

В итоге возникают ситуации, когда нескольким компаниям по итогам ВНП доначисляют один и тот же налог по одному источнику.

Суды подтверждают правомерность таких решений, рассказал руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин.

Это приводит к тому, что компании, которые не имеют отношения к правонарушениям, но заключили сделку с фирмой из цепочки технических, вынуждены тратить дополнительные ресурсы, чтобы доказать свою добросовестность.

