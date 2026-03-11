📄 Утверждены правила обращения с электронными документами для служебного пользования

Обработку и обмен электронными документами ДСП нужно проводить с использованием систем ЭДО, отвечающих требованиям информационной безопасности.

Кабмин утвердил правила работы с электронными документами под грифом «для служебного пользования» (ДСП).

Постановление Правительства от 04.03.2026 № 226 регламентирует порядок создания, хранения и уничтожения таких электронных данных. Документ опубликован на портале госинформации 5 марта 2026 года.

Изменения вносят в постановление от 3 ноября 1994 года № 1233. До этого его действие распространялось только на служебные документы на бумажных и других материальных носителях.

Так, изготовление, обработка и хранение электронных документов ДСП, обмен ими между организациями нужно проводить с использованием систем ЭДО, отвечающих требованиям информационной безопасности.

Уничтожать такие файлы теперь придется с помощью сертифицированных устройств, путем «механического нарушения целостности электронного носителя информации» или удалять с дисков без возможности восстановления данных.

Также уточнили правила проставления пометки «ДСП» на частях документа или приложениях, порядок копирования, уничтожения дел и передачи документов между сотрудниками.

Для бумажных версий документов ДСП остались требования о хранении в запираемых шкафах и ящиках, пересылке заказными почтовыми отправлениями, передаче работникам под расписку.