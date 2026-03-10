Эксперты «Яндекса»: в ИИ-технологиях для юристов произошли технологические прорывы

Yandex B2B Tech обновил специализированного ИИ-помощника для юристов — Нейроюриста, который вышел в ноябре 2025 года.

В новой версии сервис консультирует еще по двум сферам права — гражданскому и арбитражному процессам. Они дополняют 7 сфер права, в которых Нейроюрист уже разбирается: трудовое, корпоративное, информационное, обязательственное и рекламное, защита прав потребителей и интеллектуальная собственность.

Продукты на базе ИИ, которые можно применять для задач в области юриспруденции, активно развиваются во всем мире: например — NotebookLM от Google, Harvey AI, а также умные ассистенты от справочно-правовых систем.

Специально для «Клерка» руководитель Нейроюриста Егор Староверов и Роман Янковский как менеджер по развитию продукта рассказали, для каких задач юристы могут смело применять ИИ.

«Специализированные помощники вроде Нейроюриста уже помогают нашему юридическому департаменту решить до 40% задач — скорость обработки договоров выросла в полтора раза, время на поиск информации сократилось втрое. Хотя еще полтора-два года назад в профессиональной среде преобладал скепсис — универсальные модели вроде ChatGPT регулярно ошибались, плохо ориентировались в российском праве, вызывали опасения по безопасности данных», — говорит Егор Староверов.

Егор Староверов, эксперт

По его словам, произошло несколько технологических прорывов:

Первый — reasoning-модели, способные рассуждать пошагово . Они проходят через цепочку выводов, проверяя и уточняя результат на каждом этапе — логика близка к работе юриста.

Второй фактор — развитие RAG-технологии (Retrieval-Augmented Generation). Такая система не полагается на память устаревающего датасета, а запрашивает данные из постоянно обновляемой базы .

Третий момент — специализация: новые инструменты создают под конкретные юридические задачи, их обучают и тестируют практикующие юристы. Также российские платформы предпочтительнее с точки зрения безопасности и локализации данных.

Роман Янковский рассказал, какие задачи ИИ уже решает хорошо.

Роман Янковский, эксперт

«Диапазон применения довольно велик. ИИ справляется с несложными юридическими задачами: поиском информации в правовых базах и внутренних документах, вычиткой нормативных и локальных правовых актов, первичной квалификацией типовых ситуаций. Также ИИ берет на себя задачи средней сложности вроде подготовки и проверки документов, сопоставления редакций между собой. В некоторых случаях может решать и сложные задачи вроде анализа нестандартных ситуаций или разбора новелл законодательства», — поделился эксперт.

Например, он может провести полноценное правовое исследование для нового бизнес-проекта. Маркетологи планируют акцию в приложении — задаем системе вопрос: «Какие законодательные требования действуют для промо-механик в мобильных приложениях?» Получаем структурированный анализ ограничений, список релевантных актов с источниками.