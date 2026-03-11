КПП БСН моб
Взносы в ФОМС

🚬 Для курильщиков и полных людей хотят поднять взносы на ОМС + опрос «Клерка»

Людям, которые «сознательно вредят своему здоровью» предлагают установить повышенные страховые взносы.

Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным, но тем, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС. Так считает глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Сейчас работодатели платят за своих работников страховые взносы в ФОМС и СФР (через ФНС), из которого потом оплачиваются гарантированные медицинские услуги, напомнил он. И с помощью страховых взносов можно стимулировать людей вести более здоровый образ жизни.

Уфимцев рассказал о случаях, когда людей в других странах могут лишить бесплатной медстраховки за лишний вес.

«У нас социальное государство, и я считаю, так делать нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами», — заявил глава ВСС.

Но для этого он предлагает усилить роль страховых организаций в медицине.

Кто курит/не следит за питанием должны платить повышенные взносы на ОМС?

Анонимный опрос

Проголосовали 16 человек

Автор

ATR
Комментарии

5
  • А
    Алейда

    Почему такая странная избирательность? Есть множество людей, которые не имеют лишнего веса, не курят, и даже и не пьют, но тем не менее

    «сознательно вредят своему здоровью»

  • Королева Королевская
    Ведущий бухгалтер
    Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3

    Про гормональный сбой он ничо не слышал? Пусть сходит в поликлинику и посидит с очередью к эндокринологу, там столько историй: люди не едят ничего и толстеют на глазах.

  • Вита Фамилия
    Бухгалтер

    А с теми, кто вредит чужому здоровью что делать? Я про экологию в совокупности.

    Интересно, из тех, кто в состоянии справиться сам с лишним весом и другими бедами, кто бы отказался в пользу ожирения и курения?

