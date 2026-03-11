🚬 Для курильщиков и полных людей хотят поднять взносы на ОМС + опрос «Клерка»

Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным, но тем, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС. Так считает глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Сейчас работодатели платят за своих работников страховые взносы в ФОМС и СФР (через ФНС), из которого потом оплачиваются гарантированные медицинские услуги, напомнил он. И с помощью страховых взносов можно стимулировать людей вести более здоровый образ жизни.

Уфимцев рассказал о случаях, когда людей в других странах могут лишить бесплатной медстраховки за лишний вес.

«У нас социальное государство, и я считаю, так делать нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами», — заявил глава ВСС.

Но для этого он предлагает усилить роль страховых организаций в медицине.