Счетная палата нашла нарушения на 1,5 трлн рублей

По результатам проверок Счетной палаты правоохранительные органы возбудили 77 уголовных и 102 административных дел.

В 2025 году по итогам проверок аудиторы Счетной палаты нашли 4,6 тыс. нарушений и недостатков на общую сумму больше 1,5 трлн рублей.

«По результатам контрольных мероприятий объектам аудита направлено 340 представлений и 13 предписаний об устранении выявленных нарушений», — сказал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

В денежном выражении самые крупные потери были из-за нарушений при формировании и исполнении бюджета — 756,1 млрд рублей. На нарушения в части требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности пришлось 288,1 млрд.

Экономический эффект от исполнения требований и предложений Счетной палаты составил 653 млрд рублей, из которых 294,1 млрд — возвраты средств в бюджеты всех уровней.

Аудиторы передали правоохранителям 162 материала о проверках. В результате возбудили 77 уголовных дел, а еще 20 материалов приобщили к делам, по которым ведут предварительное следствие.

На основании информации от Счетной палаты прокуроры возбудили 102 дела об административных правонарушениях и вынесли 220 представлений об устранении нарушений.