20% работающих россиянин готовы поехать на вахту: какие это зарплаты

Россияне в среднем готовы работать вахтовым методом 7 недель с оплатой 240 000 рублей за выезд.

Такие результаты показал опрос Авито Работы.

33% уже имеют опыт вахтовой работы или рассматривают такую возможность в будущем.

Наиболее популярными направлениями назвали:

производство и промышленность – 14%;

транспорт и логистика — 11%;

строительство промышленных объектов – 11%;

IT-поддержка и цифровая инфраструктура – 9%.

Респонденты в возрасте 18-24 лет чаще выбирали IT-направление (13%), а респонденты 35-44 лет – более традиционные отрасли: промышленное строительство (14%), нефтегазовую сферу (13%).

При этом 56% потенциальных вахтовиков главной причиной выбора такого формата работы отметили высокий доход.

Еще 39% назвали причиной желание быстро накопить на крупную цель: жилье, ремонт или машину.

Жилье, питание и проезд за счет работодателя в качестве мотивирующего фактора выбрали 33% респондентов.

32% россиян готовы работать на вахте не более 1-2 месяцев. На 3-4 недели готовы уехать 19%, на три месяца — 17%, дольше трех месяцев — 13%.

Желаемый доход в среднем составил 241 000 рублей за вахту.

Самые высокие финансовые ожидания – у топ-менеджеров: около 293 000 рублей за выезд. IT-специалисты хотят зарабатывать 272 000 за выезд, инженеры и научные сотрудники – 267 000, дизайнеры и проектировщики – 265 000 рублей.

Административный персонал хочет зарабатывать 261 000, а работники промышленности — около 249 000 рублей.