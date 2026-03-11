20% работающих россиянин готовы поехать на вахту: какие это зарплаты
Россияне в среднем готовы работать вахтовым методом 7 недель с оплатой 240 000 рублей за выезд.
Такие результаты показал опрос Авито Работы.
33% уже имеют опыт вахтовой работы или рассматривают такую возможность в будущем.
Наиболее популярными направлениями назвали:
производство и промышленность – 14%;
транспорт и логистика — 11%;
строительство промышленных объектов – 11%;
IT-поддержка и цифровая инфраструктура – 9%.
Респонденты в возрасте 18-24 лет чаще выбирали IT-направление (13%), а респонденты 35-44 лет – более традиционные отрасли: промышленное строительство (14%), нефтегазовую сферу (13%).
При этом 56% потенциальных вахтовиков главной причиной выбора такого формата работы отметили высокий доход.
Еще 39% назвали причиной желание быстро накопить на крупную цель: жилье, ремонт или машину.
Жилье, питание и проезд за счет работодателя в качестве мотивирующего фактора выбрали 33% респондентов.
32% россиян готовы работать на вахте не более 1-2 месяцев. На 3-4 недели готовы уехать 19%, на три месяца — 17%, дольше трех месяцев — 13%.
Желаемый доход в среднем составил 241 000 рублей за вахту.
Самые высокие финансовые ожидания – у топ-менеджеров: около 293 000 рублей за выезд. IT-специалисты хотят зарабатывать 272 000 за выезд, инженеры и научные сотрудники – 267 000, дизайнеры и проектировщики – 265 000 рублей.
Административный персонал хочет зарабатывать 261 000, а работники промышленности — около 249 000 рублей.
